"Киевская операция стала решающий": генерал Сырский рассказал, как удалось отстоять столицу

По словам генерал-полковника, после захвата плацдарма ВС РФ в районе Мощуна открывалась прямая дорога на Киев. Огромными усилиями врагу не дали пройти.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ — командующий обороной Киева и киевского оперативного направления, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, как проходила оборона столицы, и где были самые горячие бои. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Фейсбуке.

По словам Сырского, в ходе обороны Киева были выполнены все задачи операции, что позволило выгнать оккупантов из Киева и других северных направлений уже в апреле. Он также добавил, что Мощун был самым горячим местом при обороне Киева.

"Это был буквально четвертый или пятый день полномасштабной агрессии. Момент, когда противник захватил плацдарм в районе Мощуна. Там очень опасный участок. Наименьшее расстояние непосредственно до Киева, что обеспечивало проход до площади Шевченко и вход в город. Ситуация действительно становилась критической", — говорит украинский генерал-полковник.

Поэтому на направление бросили все резервы, которые были в распоряжении у Украины. Как отмечает Сырский, ценой невероятных усилий ситуацию удалось переломить. ВС РФ не смогли прорваться дальше. При этом он подтвердил сообщения о том, что на Западе ожидали падение Киева за 3-4 дня. Такую оценку давали американские высокопоставленные эксперты. Командующий Сухопутных войск США в Европе генерал Каволи и командующий Сухопутных войск НАТО генерал Клутье писали Сырскому, что "мы молимся за вас, гордимся вами, мы впечатлены вашей стойкостью и верим в вас".

На вопрос журналиста, можно ли оборону Киева называть стратегической операцией, которая стала коренным переломом в войне, Сырский заявил, что это так.

"Мы понимаем, что это только небольшой эпизод всеобщей битвы за Украину, но это очень важный эпизод. Сейчас у нас есть другие задачи на востоке, и там достаточно непростая ситуация. Но благодаря проведенным мероприятиям в Киевской области мы смогли освободить часть наших войск и направить их туда, где трудно, постепенно освободить Харьковскую область, часть Херсонской, город Херсон", — подчеркнул Сырский.

Напомним, 15 февраля в ВСУ заявили, что оборона Бахмута важна для уничтожения лучших частей ВС РФ.

9 февраля генерал Сырский заявил, что у ВС РФ не получится захватить Бахмут.