"Київська операція стала вирішальною": генерал Сирський розповів, як вдалося відстояти столицю

За словами генерал-полковника, після захоплення плацдарму ЗС РФ у районі Мощуна відкривалася пряма дорога на Київ. Величезними зусиллями ворогові не дали пройти.

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Командувач Сухопутними військами ЗСУ — командувач оборони Києва та київського оперативного напрямку генерал-полковник Олександр Сирський розповів, як проходила оборона столиці, і де були найгарячіші бої. Про це повідомляє пресслужба ЗСУ у Фейсбуці.

За словами Сирського, під час оборони Києва було виконано всі завдання операції, що дозволило вигнати окупантів із Києва та інших північних напрямків уже у квітні. Він також додав, що Мощун був гарячим місцем при обороні Києва.

"Це був буквально четвертий чи п'ятий день повномасштабної агресії. Момент, коли супротивник захопив плацдарм у районі Мощуна. Там дуже небезпечна ділянка. Найменша відстань безпосередньо до Києва, що забезпечувало прохід до площі Шевченка та вхід до міста. Ситуація справді ставала критичною", — каже український генерал-полковник.

Тому на напрямок кинули всі резерви, які були в розпорядженні України. Як зазначає Сирський, ціною неймовірних зусиль ситуацію вдалося переламати. ЗС РФ не змогли прорватися далі. При цьому він підтвердив повідомлення про те, що на Заході очікували падіння Києва за 3-4 дні. Таку оцінку давали високоякісні американські експерти. Командувач Сухопутних військ США в Європі генерал Каволі та командувач Сухопутних військ НАТО генерал Клутьє писали Сирському, що "ми молимося за вас, пишаємося вами, ми вражені вашою стійкістю і віримо у вас".

На запитання журналіста, чи можна оборону Києва називати стратегічною операцією, яка стала докорінним переломом у війні, Сирський заявив, що це так.

"Ми розуміємо, що це лише невеликий епізод загальної битви за Україну, але це дуже важливий епізод. Зараз ми маємо інші завдання на сході, і там досить непроста ситуація. Але завдяки проведеним заходам у Київській області ми змогли звільнити частину наших військ і направити їх туди, де важко, поступово звільнити Харківську область, частину Херсонської, місто Херсон", — наголосив Сирський.

Нагадаємо, 15 лютого в ЗСУ заявили, що оборона Бахмута важлива для знищення найкращих частин ЗС РФ.

9 лютого генерал Сирський заявив, що ЗС РФ не вдасться захопити Бахмут.