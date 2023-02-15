"Убезпечити Слов'янськ та Краматорськ": в ЗСУ розповіли про важливість оборони Бахмута

За словами Сергія Череватого, за Бахмутський напрямок відповідає генерал Сирський, який організовував оборону Києва та контрнаступ Харківської області. Він розглядає кілька варіантів ведення бойових дій.

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Бійці ЗСУ, ведучи оборону Бахмута, вражають найкращі частини російської армії, що робить Краматорськ і Слов'янськ безпечнішими. Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Ведучи оборону в районі Бахмута, українські військові виконують важливе завдання — знекровлення російських окупантів. Черевий наголосив, що для оборони необхідно не допустити систематичного прориву оборони, щоб не дати обвалити тили. В іншому випадку ЗС РФ отримають можливість рухатися шляхом головного удару, наприклад на Слов'янськ або Краматорськ. Відповідальний за оборону Бахмута — командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Сирський.

"Воїни на Бахмутському напрямі виконують дуже важливу функцію — вони зараз знекровлюють ворога. Знищують найкращі російські частини. З кожним таким боєм противник стає менш боєздатним", — заявив Череватий.

Також журналісти запитали, за яких умов Сили оборони можуть вивести із Бахмута. На це речник Східного угруповання військ заявив, що тактичний відступ можливий у різних ситуаціях — важливо зберігати особовий склад ЗСУ. Якщо війська і будуть виведені, дуже важливо поліпшити тактичне становище, щоб вирівняти лінію оборони.

"Він (Сирський — Фокус ) планував київську битву, харківську та лиманську операції. У нього дуже потужний штаб і там, як правило, розглядаються різні варіанти дій противника і варіанти протидії їм", — підкреслив Сергій Череватий.

Нагадаємо, 14 лютого волонтер Сергій Притула показав знищення ТГС-1А "Сонцепек" артилерійським ударом бійців 72-ї бригади імені Чорних Запорожців.