"Обезопасить Славянск и Краматорск": в ВСУ рассказали о важности обороны Бахмута

По словам Сергея Череватого, за Бахмутское направление отвечает генерал Сырский, который организовывал оборону Киева и контрнаступление Харьковской области. Он рассматривает несколько вариантов ведения боевых действий.

Related video

Бойцы ВСУ ведя оборону Бахмута поражают лучшие части российской армии, что делает Краматорск и Славянск более безопасным. Об этом в интервью для "РБК-Украина" заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Ведя оборону в районе Бахмута украинские военные выполняют важную задачу — обескровливание российских оккупантов. Череватый подчеркнул, что для обороны необходимо не допустить систематического прорыва обороны, чтобы не дать обрушить тылы. В ином случае ВС РФ получат возможность двигаться по пути главного удара, например на Славянск или Краматорск. Ответственен за оборону Бахмута — командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Сырский.

"Воины на Бахмутском направлении выполняют очень важную функцию — они сейчас обескровливают врага. Уничтожают лучшие российские части. С каждым таким боем противник становится все менее боеспособным", — заявил Череватый.

Также журналисты спросили, при каких условиях Силы обороны могут вывести их Бахмута. На это спикер Восточнной группировки войск заявил, что тактические отступление возможно в разных ситуациях — важно сохранять личный состав ВСУ. Если войска и будут выведены, то очень важно улучшить тактическое положение, чтобы выровнять линию обороны.

"Он (Сырский, – Фокус) планировал киевскую битву, харьковскую и лиманскую операции. У него очень мощный штаб и там, как правило, рассматриваются разные варианты действий противника и варианты противодействия им", — подчеркнул Сергей Череватый.

Напомним, 14 февраля волонтер Сергей Притула показал уничтожение ТОС-1А "Солнцепек" артиллерийским ударом бойцов 72-й бригады имени Черных Запорожцев.