Войска РФ потеряли "Солнцепек" под Угледаром: появилось видео уничтожения ТОС-1А

Тяжелая огнеметная система после прилета снаряда детонировала несколько раз. Точное попадание в цель продемонстрировали бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

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Украинские военные уничтожили под Угледаром тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", которая имеется на вооружении у российских захватчиков. Видео опубликовал в Facebook волонтер Сергей Притула.

Точное попадание в цель продемонстрировали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Черных Запорожцев.

На кадрах видно, как после прилета "Солнцепек" детонирует несколько раз. Видео работы по позициям оккупантов удалось снять с дрона.

"Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека". 72-я бригада феерически поздравляет всех с Днем Влюбленных", – прокомментировал Притула.

Кроме этого, 72-я ОМБр 10 февраля нанесла удачный артиллерийский удар по скоплению вражеской техники в районе Угледара. На фото показаны остатки уничтоженного танка и бронемашины ВС РФ.

[ + – ] Фото последствий удара ВСУ по скоплению техники россиян в районе Угледара

Армия России в последнее время пытается наступать в районе Угледара, но в боестолкновениях с ВСУ несет значительные потери.

Российские военкоры 11 февраля демонстрировали кадры применения систем ТОС-1А "Солнцепек" по Угледару. Стоит подчеркнуть, что Гаагские конвенции от 1899 и 1907 годов признают стрельбу термобарическими боеприпасами по гражданским объектам военным преступлением.

ВС РФ не раз применяли в Украине ТОС-1А "Солнцепек". В конце декабря прошлого года захватчики обстреляли термобарическими боеприпасами Авдеевку Донецкой области. А в августе 2022 года был обстрелян поселок Пески Донецкой области.

ВСУ применяли ТОС-1 "Солнцепек" по позициям российских войск в начале апреля 2022 года на Изюмском направлении.