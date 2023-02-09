"У росіян нічого не вийде", — генерал ЗСУ Сирський про бої за Бахмут (відео)

За словами командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського, росіяни воюють не якістю, а кількістю. Окупанти не цінують людське життя, тому вони використовують погано підготовлених зеків.

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи на передових позиціях фронту в районі Бахмута. Про це в четвер, 9 лютого, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Звертаючись до українських захисників, Сирський зазначив, що зараз Бахмут "перебуває на вістрі всіх зусиль противника".

"Ми повинні показати, що вони [окупанти] не в змозі [захопити місто], незважаючи на їх кількість та озброєння, на те, що воюють там не якістю, а кількістю. Для них людське життя нічого не варте, тому вони використовують цих зеків. Ми повинні показати, що наші Збройні сили, незважаючи на те, що ми зараз обороняємося, готові дати відсіч будь-якому противнику", — заявив Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямі

Як писав Фокус раніше, український військовослужбовець із позивним "Киянин" розповів про великі втрати ЗС РФ на лінії Бахмут-Соледар. За його словами, росіяни здійснюють спроби продавити українські позиції, щоб намацати слабкі місця та прорвати оборону. Для цього в бій кидають піхоту за підтримки артилерії та танків. Ворог використовує як малі групи наступу, так і цілі підрозділи.

8 лютого повідомлялося про те, що бійці 241-ї бригади територіальної оборони ЗСУ опублікували відео під час боїв у приватному секторі на околицях Бахмута із застосуванням термобаричної гранати RTB-7MA, про що раніше публічно не повідомлялося.

Також 8 лютого у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про бої в районі населених пунктів Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки та Часів Яр, де противник намагався взяти під контроль дві ключові траси, що проходять поряд.

Раніше, 7 лютого, голова Донецької ОВА Олександр Кириленко припустив, що ЗС РФ можуть захопити Бахмут і повідомив, що керівництво розглядає різні варіанти, зокрема виведення українських захисників із Бахмута.

Нагадаємо, 7 лютого генерал Олександр Сирський розповів про те, що Бахмутський район і саме місто своєчасно підготувалися до оборони. А особливий рельєф довкола населеного пункту створює природні перешкоди для ворога.