Бійці ЗСУ застосовують болгарські термобаричні боєприпаси в районі Бахмута (відео)

Офіційно про постачання реактивних гранат не повідомлялося, проте вони вже є на озброєнні тероборони. Термобаричний боєприпас має легкозаймисту речовину, яка вражає площу.

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Українські військові застосовують боєприпаси RTB-7MA для гранатометів РПГ-7, вироблених у Болгарії. Про це повідомляє портал "Мілітарний".

Бійці 241-ї бригади територіальної оборони ЗСУ опублікували відео під час боїв у приватному секторі на околицях Бахмута. Про передачу термобаричної гранати RTB-7MA публічно не повідомлялося.

Військовослужбовці стріляли по противнику в зайнятих будівлях. Зазначається, що реактивну гранату вдалося розпізнати за характерною формою бойової частини та розміщенням підривника.

RTB-7MA – це 40/106-мм надкаліберна термобарична граната. Вона створена для застосування на радянських 40 мм гранатометах РПГ-7 та їх копій. Розробила та виготовляє RTB-7MA болгарська оборонна компанія Arsenal.

Основне завдання боєприпасу — знищення живої сили та техніки ворога в укриттях на кшталт кам'яних та цегляних споруд. Термобаричний боєприпас має ефект об'ємного вибуху аерозольної хмари легкозаймистої речовини.

Підрив відбувається у дві стадії: спочатку вибухає невеликий заряд, який поширює аерозоль по площі, а після невеликої затримки підривається другий снаряд, що запалює легкозаймисту речовину.

Нагадаємо, 18 січня ЗМІ писали, що Болгарія постачала озброєння та паливо Україні в критичні місяці повномасштабного вторгнення.

22 січня в ЗСУ було помічено САУ PzH 2000 з Італії. Повідомлення про передачу були лише у ЗМІ.