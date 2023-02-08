Бойцы ВСУ применяют болгарские термобарические боеприпасы в районе Бахмута (видео)

Официально о поставках реактивных гранат не сообщалось, однако они уже есть на вооружении теробороны. Термобарический боеприпас имеет легковоспламеняемое вещество, которое поражает площадь.

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Украинские военные применяют боеприпасы RTB-7MA для гранатометов РПГ-7, которые были произведены в Болгарии. Об этом сообщает портал "Милитарный".

Бойцы 241-й бригады территориальной обороны ВСУ опубликовали видео во время боев в частном секторе на окраинах Бахмута. О передачи термобарической гранаты RTB-7MA публично не сообщалось.

Военнослужащие вели стрельбу по противнику в занятых зданиях. Отмечается, что реактивную гранату удалось распознать по характерной форме боевой части и размещению взрывателя.

RTB-7MA — это 40/106-мм надкалиберная термобарическая граната. Она создана для применения на советских 40-мм гранатометах РПГ-7 и их копий. Разработала и изготавливает RTB-7MA болгарская оборонная компания Arsenal.

Основная задача боеприпаса — уничтожение живой силы и техники врага в укрытиях по типу каменных и кирпичных сооружений. Термобарический боеприпас обладает эффектом объемного взрыва аэрозольного облака легковоспламеняемого вещества.

Подрыв происходит в две стадии: сначала взрывается небольшой заряд, который распространяет аэрозоль по площади, а после небольшой задержки подрывается второй снаряд, зажигающий легковоспламеняемое вещество.

Напомним, 18 января СМИ писали, что Болгария поставляла вооружение и топливо Украине в критические месяцы полномасштабного вторжения.

22 января в ВСУ были замечены САУ PzH 2000 из Италии. Сообщения о передаче были только в СМИ.