"Використовувати бійців, як гарматне м'ясо, не будуть": командування може вивести ЗСУ з Бахмута

Наразі Сили оборони тримають свої позиції, але військове командування розглядає всі варіанти, включаючи те, що окупантам вдасться захопити Бахмут.

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Глава Донецької ОВА Олександр Кириленко не виключив, що ЗС РФ зможуть захопити Бахмут. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

На запитання журналіста, чи розглядає керівництво ймовірність того, що ворог зможе захопити Бахмут, Кириленко заявив, що всі варіанти опрацьовуються. Станом зараз Сили оборони обороняють зайняті рубежі.

"Не виключаємо будь-яких сценаріїв. Але діємо по вертикалі. Усі військові перебувають на рубежах захисту. Докладаються всіх максимальних заходів, щоб цього не сталося", — заявив голова ОВА.

Також він додав, що українське військове командування не використовуватиме особовий склад як "гарматне м'ясо". Збереження життів бійців — один із основних пріоритетів військових. Водночас ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб знищувати російські війська та погасити наступальний запал.

На заяви про те, що РФ планує захопити всю Донецьку область, Кириленко заявив, що не варто недооцінювати ворога, але разом із тим розуміти реалії та факти на полі бою.

"Ворог намагався вийти на кордон Луганської області в травні місяці та максимум до липня захопити всю Донецьку область. Бахмут захопити в крайні терміни — це вересень 2022 року... З урахуванням деокупації Лиманської та Святогірської громад наразі під контролем України, української влади, ЗСУ, насамперед, — практично 52% Донецької області. Тому ми стоятимемо стільки, скільки потрібно на своїй землі", — сказав голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, 7 січня українські прикордонники збили російський штурмовик Су-25 у районі Бахмута.

6 січня генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Бахмут — це неприступна фортеця для ЗС РФ.