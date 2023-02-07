Українські прикордонники збили російський штурмовик Су-25 у районі Бахмута (відео)

Ворожий літак прикривав із повітря піхоту ЗС РФ, яка наступала на лінію оборони української армії.

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Українські прикордонники в небі над Бахмутом Донецької області збили російський штурмовик, попередньо йдеться про Су-25. Про це розповіли в Державній прикордонній службі України.

Повідомляється, що ворожий літак прикривав із повітря піхоту ЗС РФ, яка наступала на лінію оборони української армії. Однак один із бійців відкрив вогонь із переносного зенітно-ракетного комплексу та збив штурмовик. Від попадання літак спалахнув і впав, наразі доля пілота невідома.

Що відомо про Су-25?

Су-25 — радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі в разі прямої видимості цілі. Він також може знищувати об'єкти із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах. Вартість одного Су-25 складає $11 млн.

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що бійці Нацгвардії збили Су-25 під Бахмутом за допомогою ПЗРК "Голка-1". Українські військові перебували на відстані 3 кілометри від цілі.

Раніше, 24 січня, стало відомо, що ЗСУ за 30 хвилин знищили три російські вертольоти Ка-52. Вартість однієї машини складає близько 16 млн доларів.