Мінус $11 млн: бійці Нацгвардії знищили російський штурмовик Су-25 під Бахмутом

ЗС РФ активно використовують ці літаки під час знищення наземних цілей, а також для нанесення ударів по українських позиціях і населених пунктах.

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Бійці Національної гвардії України знищили російський броньований дозвуковий штурмовик Су-25 у районі Бахмута Донецької області. Про це розповіли у пресслужбі Нацгвардії 3 лютого.

Ворожий літак було збито вранці 2 лютого за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Голка-1". Українські бійці перебували на відстані 3 кілометри від мети.

"2 лютого об 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, мету було захоплено стрільцем-зенітником ПЗРК "Голка-1" і здійснено пуск. У результаті бойової роботи один Су- 25 був вражений", — сказано в повідомленні.

У Нацгвардії зазначили, що ЗС РФ активно використовують штурмовики Су-25 під час знищення наземних цілей, а також для нанесення ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Крім того, за останній тиждень на Бахмутському напрямку було збито вертоліт Мі-24 та літак Су-25. За даними Генштабу, всього з моменту вторгнення РФ українська армія ліквідувала 294 повітряні судна росіян.

Що відомо про Су-25?

Су-25 — радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Він призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах. Вартість одного Су-25 складає $11 млн.

Нагадаємо, 31 січня екіпаж ЗРК "Бук-М1" розповів про роботу в Харківській області, під час якої їм вдалося збити 15 літаків ЗС РФ. За словами командира батареї Сергія Щербака, на початку вторгнення російські літаки масово залітали до регіону. Вони були настільки впевнені у своїй перевазі, що навіть не реагували на сигнал про наведення на них ракети.

24 січня у Повітряних силах розповіли, що ЗСУ за 30 хвилин знищили три російські вертольоти Ка-52. Ціна одного повітряного судна становить $16 млн.