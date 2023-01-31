Збили 15 літаків РФ: екіпаж ЗРК "Бук-М1" про роботу у Харківській області (відео)

За словами командира батареї Сергія Щербака, на початку російські літаки масово залітали до Харківської області, вони настільки були впевнені у своїй перевазі, що навіть не реагували на сигнал про наведення на них ракети.

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Командир зенітної ракетної батареї ЗРК "Бук-М1" Сергій Щербак розповів про перехоплення російських винищувачів та безпілотників у Харківській області. Про це повідомляє АрміяInform.

Перший російський літак екіпаж перехопив у березні 2022 року на початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Відтоді зенітники перехопили 15 літаків та 17 безпілотників. У виданні наголошують, що екіпаж став справжнім жахом для російської авіації. Завдяки цим діям ворожа авіація почала боятися залітати в область та атакувати.

Сергія Щербака нагородили двома орденами "За мужність".

Бійці кажуть, що вперше на радарах вони виявили "рої літаків" у березні. Вони літали великими групами і почувалися безкарно.

"Іноді це були групи понад десять літаків. До нашої появи росіяни тут літали високо — на висоті 5 кілометрів. Кидали свої 500-кілограмові бомби безкарно", — каже Сергій.

Він зазначає, що для збиття літака потрібно блискавично реагувати. Радіотехнічні війська передають інформацію про те, де летітиме борт, а потім уже "Бук" включає радіолокатор на місці. Є невеликий проміжок часу для захоплення цілі та запуску зенітної ракети.

При цьому російські льотчики спочатку вірили у свою перевагу, тому навіть не реагували на сигнали, що на них наводяться ракети. За словами Сергія, з радіоперехоплення вони чули, як льотчики шукають колег.

"Цікаво було слухати перехоплення їхніх радіообмінів, коли вони шукали своїх збитих поплічників: "Сьомий, сьомий, ти де?" А сьомий і п'ятий вже не відповідатимуть, бо ще кілька хвилин тому ми їх політ припинили. А вся група цього не помітила. "Бувало і навпаки. Збитий льотчик у радіообміні кричить, що літак горить, матюкається. Всі інші в цей момент, напевно, розуміють, що полювати можуть не тільки вони, а й на них", — згадує зенітник.

Завдяки роботі ППО, російські літаки тепер не залітають у зону її дії, бо вже втратили багато бортів.

Нагадаємо, 27 січня під Києвом збили ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини.

24 січня у ЗСУ заявили, що за 30 хвилин вони збили три російські вертольоти Ка-52.