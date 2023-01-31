Сбили 15 самолетов РФ: экипаж ЗРК "Бук-М1" о работе в Харьковской области (видео)

По словам командира батареи Сергея Щербака, в начале российские самолеты массово залетали в Харьковскую область, они настолько были уверены в своем превосходстве, что даже не реагировали на сигнал о наведения на них ракеты.

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Командир зенитной ракетной батареи ЗРК "Бук-М1" Сергей Щербак рассказал о перехвате российских истребителей и беспилотников в Харьковской области. Об этом сообщает АрміяInform.

Первый российский самолет экипаж перехватил в марте 2022 года в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. С тех пор зенитчики перехватили 15 самолетов и 17 беспилотников. В издании отмечают, что экипаж стал настоящим ужасом для российской авиации. Благодаря этим действиям вражеская авиация начала боятся залетать в область и атаковать.

Сергея Щербака наградили двумя орденами "За мужество".

Бойцы говорят что, впервые на радарах они обнаружили "рои самолетов" в марте. Они летали большими группами и чувствовали себя безнаказанно.

"Иногда это были группы более десяти самолетов. До нашего появления россияне тут летали высоко — на высоте 5 километров. Бросали свои 500-киллограмовые бомбы безнаказанно", — говорит Сергей.

Он отмечает, что для сбития самолета нужно молниеносно реагировать. Радиотехнические войска передают информацию о том, где будет лететь борт, а затем уже "Бук" включает радиолокатор на месте. Есть небольшой промежуток времени для захвата цели и запуска зенитной ракеты.

При этом российские летчики в начале верили в свое преимущество, поэтому даже не реагировали на сигналы, что на них наводятся ракеты. По словам Сергея, по радиоперехвату они слышали, как летчики ищут коллег.

"Интересно было слушать перехват их радиообменов, когда они искали своих сбитых приспешников: "Седьмой, седьмой, ты где"? А седьмой и пятый уже не будут отвечать, потому что еще несколько минут назад мы их полет прекратили. А вся группа этого не заметила. Бывало и напротив. Сбитый летчик в радиообмене кричит, что самолет горит, матерится. Все остальные в этот момент, наверное, понимают, что охотиться могут не только они, но и на них", — вспоминает зенитчик.

Благодаря работе ПВО, российские самолеты теперь не залетают в зону ее действия, так как уже потеряли много бортов.

Напомним, 27 января под Киевом сбили ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой частью.

24 января в ВСУ заявили, что за 30 минут они сбили три российских вертолета Ка-52.