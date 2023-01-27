Під Києвом знову збили ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини, — ЗМІ (фото)

Авіаційну ракету з габаритним макетом, як стверджують журналісти, збили на підльоті до Києва, а уламки снаряда були знайдені в районі Борисполя.

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ЗС РФ, здійснюючи масований обстріл України 26 січня, випустили у напрямку Києва авіаційну крилату ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Про це пише тематичне видання Defence Express, посилаючись на свої джерела.

За даними журналістів, авіаційну крилату ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини збили на підльоті до Києва з південно-східного напрямку.

Видання зазначає, що уламки ворожого снаряда знайшли в районі Борисполя.

Це вже не перший випадок, коли ЗС РФ, здійснюючи масований обстріл України, запускає у напрямку українських міст крилаті ракети з імітатором ядерної бойової частини. Вперше про залучення Х-55 із габаритним макетом інформація з'явилася ще 17 листопада. Журналісти й експерти тоді припускали, що Росія спеціально пішла на подібну провокацію, намагаючись заплутати українську ППО.

Інформація про залучення Х-55 з імітатором ядерної бойової частини була підтверджена на брифінгу Генерального штабу ЗСУ, який проходив 1 грудня 2022 року. Представник командування зазначив, що фрагменти схожих ракет Х-55 також було знайдено після обстрілу Хмельницької і Львівської областей.

На момент публікації матеріалу ні Командування Повітряних сил, ні Генеральний штаб ЗСУ офіційно не коментували інформацію про збиття під Києвом ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини.

[ + – ] Ракета Х-55 з імітатором ядерної частини, якою ЗС РФ атакували Україну в листопаді 2022 року [ + – ] Ракета Х-55 з імітатором ядерної частини, якою ЗС РФ атакували Україну в листопаді 2022 року

Нагадаємо, що ЗС РФ здійснили масований обстріл України 26 січня, випустивши понад 55 ракет різного базування у напрямку українських міст. Підрозділам ППО вдалося збити 47 повітряних цілей. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи масований обстріл України 26 січня, також заявив, що росіяни для атаки використали гіперзвукові ракети Х-47 "Кинжал", здатні нести ядерний заряд.

Також повідомлялося, що після масованого обстрілу в одному з озер Київської області знайшли уламки авіаційної крилатої ракети Х-55.