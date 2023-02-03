Минус $11 млн: бойцы Нацгвардии уничтожили российский штурмовик Су-25 под Бахмутом

ВС РФ активно используют эти самолеты во время уничтожения наземных целей, а также для нанесения ударов по украинским позициям и населенным пунктам.

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Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российский бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 в районе Бахмута Донецкой области. Об этом рассказали в пресс-службе Нацгвардии 3 февраля.

Вражеский самолет был сбит утром 2 февраля с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла-1". Украинские бойцы находились на расстоянии 3 километров от цели.

"2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и совершен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен", — сказано в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что ВС РФ активно используют штурмовики Су-25 во время уничтожения наземных целей, а также для нанесения ударов по украинским позициям и населенным пунктам.

Кроме того, за последнюю неделю на Бахмутском направлении были сбиты вертолет Ми-24 и самолет Су-25. По данным Генштаба, всего с момента вторжения РФ украинская армия ликвидировала 294 воздушных судна россиян.

Что известно о Су-25?

Су-25 — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Стоимость одного Су-25 составляет $11 млн.

Напомним, 31 января экипаж ЗРК "Бук-М1" рассказал о работе в Харьковской области, в ходе которой им удалось сбить 15 самолетов ВС РФ. По словам командира батареи Сергея Щербака, в начале вторжения российские самолеты массово залетали в регион. Они были настолько уверены в своем превосходстве, что даже не реагировали на сигнал о наведения на них ракеты.

24 января в Воздушных силах рассказали, что ВСУ за 30 минут уничтожили три российских вертолета Ка-52. Цена одного воздушного судна составляет $16 млн.