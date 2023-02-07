Украинские пограничники сбили российский штурмовик Су-25 в районе Бахмута (видео)

Вражеский самолет прикрывал с воздуха пехоту ВС РФ, которая вела наступление на линию обороны украинской армии.

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Украинские пограничники в небе над Бахмутом Донецкой области сбили российский штурмовик, предварительно, речь идет о Су-25. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Сообщается, что вражеский самолет прикрывал с воздуха пехоту ВС РФ, которая вела наступление на линию обороны украинской армии. Однако один из бойцов открыл огонь из переносного зенитно-ракетного комплекса, и сбил штурмовик. От попадания самолет загорелся и упал, в данный момент судьба пилота неизвестна.

Что известно о Су-25?

Су-25 — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет, который предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели. Он также может уничтожать объекты с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Стоимость одного Су-25 составляет $11 млн.

Напомним, 3 февраля стало известно, что бойцы Нацгвардии сбили Су-25 под Бахмутом с помощью ПЗРК "Игла-1". Украинские военные находились на расстоянии 3 километров от цели.

Ранее, 24 января, стало известно, что ВСУ за 30 минут уничтожили три российских вертолета Ка-52. Стоимость одной машины составляет около 16 млн долларов.