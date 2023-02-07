"Использовать бойцов как пушечное мясо не будут": командование может вывести ВСУ из Бахмута

Сейчас Силы обороны держат свои позиции, но военное командование рассматривает все варианты, включая то, что оккупантам удастся захватить Бахмут.

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Глава Донецкой ОВА Алесандр Кириленко не исключил, что ВС РФ смогут захватить Бахмут. Об этом он сказал в интервью для "Радио Свобода".

На вопрос журналиста, рассматривает ли руководство вероятность того, что враг сможет захватить Бахмут Кириленко заявил, что все варианты прорабатываются. По состоянию на сейчас Силы обороны обороняют занятые рубежи.

"Не исключаем любых сценариев. Но действуем по вертикали. Все военные пребывают на рубежах защиты. Прикладываются все максимальные мероприятия, чтобы этого не произошло", — заявил глава ОВА.

Также он добавил, что украинское военное командование не будет использовать личный состав в качестве "пушечного мяса". Сохранение жизней бойцов — один из основных приоритетов военных. При этом ВСУ прикладывают все усилия, чтобы уничтожать российские войска и погасить наступательный пыл.

На заявления о том, что РФ планирует захватить всю Донецкую область Кириленко заявил, что не стоит недооценивать врага, но вместе с тем понимать реалии и факты на поле боя.

"Враг пытался выйти на границу Луганской области в мае месяце и максимум до июля захватить всю Донецкую область. Бахмут захватить в крайние сроки — это сентябрь 2022 года… С учетом деоккупации Лиманской и Святогорской громад на данный момент под контролем Украины, украинской власти, ВСУ, в первую очередь, — практически 52% Донецкой области. Поэтому мы будем стоять столько, сколько нужно на своей земле", — сказал глава Донецкой ОВА.

Напомним, 7 января украинские пограничники сбили российский штурмовик Су-25 в районе Бахмута.

6 января генерал-полковник Алекандр Сырский заявил, что Бахмут — это неприступная крепость для ВС РФ.