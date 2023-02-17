Росіяни на Донбасі змінили тактику щоденних атак проти ЗСУ, — речник Сил оборони

Російські окупанти тепер почали відновлювати сили у нічний час доби, але найчастіше застосовують бойову авіацію на Донецькому напрямку.

Related video

Російські окупанти змінили тактику наступу на Донецькому напрямі. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону.

Ворожі війська перестали атакувати позиції українських захисників у нічний час, і роблять це за денного світла.

"За останні два дні чисельність штурмових дій на цьому напрямі коливається від трьох до чотирьох. Проте вдень ворог дуже потужно застосовує артилерію. Так, наприклад, за вчорашній день на Донецькому напрямку він використав її 223 рази, штурмових дій у районі Вугледару — Мар'їнки було 16 ", — розповів Дмитрашківський.

Раніше вони обмежувалися безперервним вогнем після заходу сонця, посилали підрозділи ДРГ та штурмові групи. Тепер використовують регулярно авіацію, а протягом ночі відновлюються, відновлюють втрачені резерви.

До речі, якщо порівнювати можливості окупантів із початком штурмових дій на цьому напрямі, то на сьогодні вони дуже змінилися.

"На мою думку, для відновлення даного напрямку, щоб вони могли повноцінно атакувати, їм потрібен час. Я думаю, щонайменше це травень-червень, але ворог постійно турбуватиме на цьому напрямі, оскільки він має поставлене своїм президентом завдання", — додав Олексій Дмитрашківський.

Нагадаємо, 17 лютого у ГУР МО розповіли, що за сотню полонених бійців Україна віддала РФ одного колаборанта УПЦ МП. Представники розвідки зазначили, що подібна робота триватиме і колаборантів обмінюватимуть, аби українські захисники повернулися додому.

Також 17 лютого командувач Сухопутних військ ЗСУ — командувач оборони Києва та київського оперативного спрямування, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, як проходила оборона столиці, і де були найгарячіші бої.