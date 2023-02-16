Наступление РФ: эксперты пояснили, будет ли Россия в войне массово применять авиацию (фото)

По данным разведки, у России в распоряжении около 1500 единиц боевой авиации. В то же время ВКС РФ испытывает нехватку в опытных пилотах, что затрудняет эффективно выполнять боевые задачи в воздухе.

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Российское военное командование планирует в будущем массово применять боевую авиацию в войне против Украины. И если раньше Вооруженные силы РФ берегли свои самолеты, то теперь командование решило сменить тактику. Об этом 16 февраля сообщило издание "Важные истории" со ссылкой на анонимные источники в Минобороны РФ.

По словам собеседника издания, российская армия по-прежнему обладает неоспоримым преимуществом в воздухе над ВСУ. И хотя вертолеты и самолеты безусловно украинцы будут сбивать, у Сил обороны все равно возникнут проблемы.

"Раньше ее (авиацию) берегли, она почти не залетала в зону действия украинской ПВО. Теперь решили сменить тактику", — цитируют журналисты источник.

Состояние ВКС России

Военные аналитики объяснили обозревателям, что техники у российских воздушно-космических сил достаточно, однако при этом существует дефицит в опытных и квалифицированных летчиках. По мнению эксперта Яна Матвеева, именно нехватка опытных пилотов не позволяет массово применять боевую авиацию в российско-украинской войне.

"Еще в марте прошлого года ходила информация о том, что в самолеты сажают недоученных курсантов. Возможно, с тех пор ВКС активизировали обучение и через 11 месяцев смогли экстренно доучить большую партию экипажей", — сказал Матвеев, выразив при этом сомнения насчет уровня подготовки этих пилотов.

[ + – ] Обломки сбитого под Харьковом российского самолета Су-30СМ

Другой военных аналитик отметил, что проблема у ВКС еще заключается в том, что ранее российские пилоты не участвовали в столь масштабном конфликте и те задачи, которые стоят перед боевой авиацией, российские воздушные силы еще не выполняли. При этом эксперт отметил в нынешней ситуации важность подавления систем ПВО. По его словам, наверняка тактику подавления средств противовоздушной обороны отрабатывали и на учениях, но реальный боевой опыт не заменит ничто.

Эффективность украинской ПВО

Эксперты предполагают, что подавить средства ПВО Украины будет крайне сложно, поскольку у ВСУ есть системы среднего радиуса действия (например, немецкие IRIS-T, — прим. ред). Чтобы "спрятаться" от их радаров, противник вынужден идти на малой высоте, однако в этом случае самолеты становятся уязвимыми для переносных ЗРК, типа Stinger.

[ + – ] Зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности IRIS-T

"Для непосредственной поддержки войск самолеты обычно действуют на небольшой высоте. Там, где их можно достать ручными установками", — добавил Матвеев.

С другой стороны у украинских сил ПВО все же будут трудности, поскольку борьба с истребителями отличается от перехвата вражеских дронов и крылатых ракет. Дело в том, что ракеты, несмотря на большую скорость полета, все же летят по заданной траектории, пусть даже и сложной. В то время как истребитель обладает гораздо большей маневренностью, что усложняет его уничтожение в воздухе.

[ + – ] Применение ПЗРК Stinger Фото: Википедия

"Пилот знает, когда его засекли, и может увести самолет из зоны поражения. Поэтому, конечно, эффективность ПВО несколько падает", — пояснил Матвеев.

Общая оценка противостояния в воздухе

Журналисты пишут, что по мнению обоих экспертов, и российская и украинская армии не используют авиацию глубоко за линией фронта противника. Это говорит о том, что каждая из сторон опасается потерь, что в свою очередь свидетельствует о большой эффективности средств ПВО.

По оценкам британской разведки, по состоянию на 16 февраля у России есть около 1500 боевых самолетов, а всего ВКС потеряли в Украине около 130 машин. Также в Минобороны Великобритании отмечают, что с лета прошлого года количество боевых вылетов россиян постепенно уменьшалось, однако в последнее время применение авиации вернулось на прежний уровень. В целом предполагается, что масштабных операций в воздухе Россия проводить не будет, так как это приведет к большим потерям.

Ранее журналисты Financial Times сообщили, что согласно данным западной разведки Россия накапливает на границе с Украиной боевую авиацию. В США предполагают, что более 80% всех самолетов и вертолетов российская армия еще не применила в войне с Украиной.