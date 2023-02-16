Наступ РФ: експерти пояснили, чи Росія у війні масово застосовуватиме авіацію (фото)

За даними розвідки, Росія має близько 1500 одиниць бойової авіації. Водночас ПКС РФ відчувають брак досвідчених пілотів, що ускладнює ефективне виконування бойових завдань у повітрі.

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Російське військове командування планує у майбутньому масово застосовувати бойову авіацію у війні проти України. І якщо раніше Збройні сили РФ зберігали свої літаки, то тепер командування вирішило змінити тактику. Про це 16 лютого повідомило видання "Важные истории" з посиланням на анонімні джерела у Міноборони РФ.

За словами співрозмовника видання, російська армія, як і раніше, має незаперечну перевагу в повітрі над ЗСУ. І хоча гелікоптери та літаки безумовно українці збиватимуть, у Сил оборони все одно виникнуть проблеми.

"Раніше її (авіацію) берегли, вона майже не залітала до зони дії української ППО. Тепер вирішили змінити тактику", — цитують журналісти джерело.

Стан ПКС Росії

Військові аналітики пояснили оглядачам, що техніки у російських повітряно-космічних сил достатньо, проте існує дефіцит у досвідчених і кваліфікованих льотчиках. На думку експерта Яна Матвєєва, саме брак досвідчених пілотів не дозволяє масово застосовувати бойову авіацію у російсько-українській війні.

"Ще в березні минулого року ходила інформація про те, що в літаки саджають недоучених курсантів. Можливо, відтоді ПКС активізували навчання і через 11 місяців змогли екстрено вивчити велику партію екіпажів", — сказав Матвєєв, висловивши разом з тим сумніви щодо рівня підготовки цих пілотів.

[ + – ] Уламки збитого під Харковом російського літака Су-30СМ

Інший військовий аналітик зазначив, що проблема у ПКС ще полягає в тому, що раніше російські пілоти не брали участь у такому масштабному конфлікті і ті завдання, які стоять перед бойовою авіацією, російські повітряні сили ще не виконували. Водночас експерт наголосив у нинішній ситуації на важливості придушення систем ППО. За його словами, напевно, тактику придушення засобів протиповітряної оборони відпрацьовували і на навчаннях, але реальний бойовий досвід не замінить ніщо.

Ефективність української ППО

Експерти припускають, що придушити засоби ППО України буде вкрай складно, оскільки ЗСУ мають системи середнього радіуса дії (наприклад, німецькі IRIS-T, — прим. ред). Щоб "сховатися" від їхніх радарів, противник змушений йти на малій висоті, проте в цьому випадку літаки стають вразливими для переносних ЗРК типу Stinger.

[ + – ] Зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності IRIS-T

"Для безпосередньої підтримки військ літаки зазвичай діють на невеликій висоті. Там, де їх можна дістати ручними установками", — додав Матвєєв.

З іншого боку, у українських сил ППО все ж таки будуть труднощі, оскільки боротьба з винищувачами відрізняється від перехоплення ворожих дронів і крилатих ракет. Річ у тому, що ракети, попри велику швидкість польоту, все ж таки летять по заданій траєкторії, нехай навіть і по складній. Водночас винищувач має набагато більшу маневреність, що ускладнює його знищення в повітрі.

[ + – ] Застосування ПЗРК Stinger Фото: Вiкiпедiя

"Пілот знає, коли його засікли, і може вивести літак із зони ураження. Тому, звичайно, ефективність ППО дещо падає", — пояснив Матвєєв.

Загальна оцінка протистояння у повітрі

Журналісти пишуть, що на думку обох експертів, і російська та українська армії не використовують авіацію глибоко за лінією фронту супротивника. Це говорить про те, що кожна зі сторін побоюється втрат, що зі свого боку свідчить про велику ефективність засобів ППО.

За оцінками британської розвідки, станом на 16 лютого Росія має близько 1500 бойових літаків, а всього ПКС втратили в Україні близько 130 машин. Також у Міноборони Великобританії зазначають, що з літа минулого року кількість бойових вильотів росіян поступово зменшувалась, проте останнім часом застосування авіації повернулося на колишній рівень. Загалом передбачається, що масштабних операцій у повітрі Росія не проводитиме, оскільки це призведе до великих втрат.

Раніше журналісти Financial Times повідомили, що згідно з даними західної розвідки Росія накопичує на кордоні з Україною бойову авіацію. У США припускають, що понад 80% усіх літаків та гелікоптерів російська армія ще не застосувала у війні з Україною.