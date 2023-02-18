"Потерь было бы меньше": украинские летчики рассказали о проблемах с вертолетами на фронте, — CNN

Летчик Юрий в беседе с журналистами заявил, что если бы у украинских ВВС были бы новые вертолеты, они бы лучше выполняли боевые задачи.

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Украинские летчики оборудуют временные точки вблизи линии фронта, где прячут топливо и боеприпасы для вертолетов. Им приходится использовать старые советские модели, чтобы как-то выполнять военные задачи. Об этом рассказал летчик Сергей журналистам CNN.

Сообщается, что несмотря на то, что Россия принимала колоссальные усилия по уничтожению воздушных сил Украины, ВСУ еще используют вертолеты и самолеты для ударов по противнику. Украинские ВВС до сих пор являются приоритетной целью для российских ракет.

Другой летчик Юрий в беседе с журналистами заявил, что если бы у украинских ВВС были бы новые вертолеты, они бы лучше выполняли боевые задачи.

"Мы лучше поддерживали бы пехоту во время боя, и, конечно, было бы меньше потерь. Потому что система защиты намного лучше у западных моделей вертолетов". – сказал он.

Издание пишет, что Великобритания предложила пополнить вертолетный парк Украины несколькими устаревшими самолетами Sea King, которые были выведены из эксплуатации. А Португалия предоставила 6 вертолетов Ка-32А11ВС российского производства, ни один из которых не годен к полетам. Украине придется ремонтировать их самостоятельно.

Однако, как пишут журналисты, украинские летчики справляются. Заместитель командира бригады Сикорского, чье имя не называется, сказал:

"Мы всегда удивляемся тому, что мы здесь. Но, что ж, мы есть и не собираемся останавливаться".

Ранее Фокус сообщал, что США направят на Донбасс своих аудиторов. По словам представителей Пентагона, в Украину в ближайшее время могут прибыть несколько из 177 аудиторов и следователей, которые будут проводить ревизию непосредственно в зоне боевых действий.

Также сообщалось, что, по информации журналистов, демократы и республиканцы объединились в вопросе поставки Украине F-16. По словам американских законодателей, наличие современных боевых самолетов может оказаться решающим для контроля над воздушным пространством Украины в этом году.

Еще напомним, что в ВСУ заявили, что активность авиации ВС РФ на востоке возрастает. По словам спикера ВВС Юрия Игната, невозможно стянуть авиацию к границам, так как это не танки или артиллерия — авиация должна быть на аэродромах. Но воздушные атаки увеличиваются уже сейчас.