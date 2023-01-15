Гроза вражеских танков: Украина может получить от Британии вертолеты AH-64 Apache, — СМИ

На вооружении ударных вертолетов Apache состоят противотанковые ракеты Hellfire AGM-114, в которых применяются инфракрасные и радиолокационные головки самонаведения.

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Великобритания направит в Украину боевые вертолеты AH-64 Apache оснащенные смертоносными ракетами Hellfire. По мнению обозревателей британского издания The Daily Mirror, поставки такой техники может стать переломным моментом в российско-украинской войне.

Журналисты со ссылкой на свои источники в Минобороны страны сообщают, что британское правительство планирует поставить до четырех вертолетов Apache, которые последуют за 10 единицами танков Challenger 2. Отмечается, что пакет военной поддержки Украины, включающий танки, был подтвержден 14 января премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Apache в значительной степени изменит ситуацию на войне. Танки подойдут первыми, и пройдет некоторое время, прежде чем можно будет задействовать вертолеты", — рассказал источник.

По информации журналистов, Украина получит самую современную версию вертолета Apache AH64 E. Каждая такая машина вооружена 16 противотанковыми ракетами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм автоматической пушкой. Таким образом вертолет во время боя способен уничтожить около 70 танков в считанные мгновения.

По данным издания, каждая машина стоит около 70 млн фунтов стерлингов, и для его поддержания в боевой готовности требуется два пилота и команда техников. Ожидается, что украинские пилоты для получения необходимых навыков управления будут обучаться на территории Великобритании, а база технического обслуживания будет создана в соседней стране, например, в Польше.

Чем опасны ракеты Hellfire

Американская AGM-114 Hellfire — противотанковая ракета, разработанная в середине 80 годах прошлого века. Это первый боеприпас такого рода, который имеет полуактивную систему лазерного наведения. Несмотря на возраст, ракета стала массовой управляемой ракетой "воздух-земля" своего поколения, которая входит в боекомплект вертолетов Apache.

[ + – ] Ракета Hellfire AGM-114

Максимальная дальность полета AGM-114 составляет до 11 км, ее скорость — 425 м в секунду. Первые разработанные модели ракет были оснащены головками самонаведения (ГСН), которые требовали подсветки цели с носителя или с земли. Но последние модификации имеют более сложные решения — теперь AGM-114 имеет инерциальную навигационную систему, которая позволяет наводчику включать подсветку непосредственно перед поражением объекта. Также в новых вариантах используются инфракрасные и радиолокационные ГСН, что не нуждаются в подсветке цели.

[ + – ] Схема AGM-114

Ранее летчик Воздушных сил Украины с позывным Juice в интервью для The War Zone рассказал украинские войска нуждаются в более современных вертолетах, чем те, которые сейчас поставляют партнеры. По его словам, наша авиация нуждается в ударных вертолетах 1W Super Cobra или AH-1Z Viper, а AH-64 Apache будет лучшим решением.