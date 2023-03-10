"Завершение эпохи": в США хотят отказаться от штурмовиков A-10 Thunderbolt II через 6 лет

Командование ВВС США хочет отказаться от штурмовиков уже более 10 лет, так как военные делают ставку на многофункциональные платформы, способные выполнять разные задачи.

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ВВС США хотят прекратить использование парка самолетов А-10 Thunderbolt II (также известен как Warthog) к 2028 году. Об этом сообщает Breaking Defense.

В командовании Воздушных сил США уже более 10 лет хотят отказаться от штурмовиков А-10, который полюбился наземным войскам. Причина стремления — слабость самолета в будущей войне с РФ и Китаем. Однако Конгресс заблокировал такую инициативу по крайней мере до 2023 финансового года. Максимум на что согласился Конгресс — это списание 21 Warthog (Бородавочник). В строю продолжает находиться 260 самолетов.

"Вероятно, А-10 исчезнет из арсенала службы в течение следующих пяти или шести лет", — сказал начальник штаба ВВС генерал Браун.

Еще одной причина отказа от Thunderbolt II — это ставка на многоцелевые возможности в авиации. Самолеты должны иметь возможность выполнять разные миссии, чего Warthog не способен делать. Штурмовики планируют именно списать, а не продавать кому-то из-за того, что нет заинтересованных стран. Также в Штатах уменьшится частота миссий непосредственной авиаподдержки CAS, в том числе из-за эффективности современных средств противовоздушной обороны.

Выполнять функции А-10 на поле боя будет истребитель F-35, а также другие платформы на вооружении ВВС.

Напомним, 28 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украине нужны штурмовики A-10 Thunderbolt II и вертолеты Apache для штурмовых операций.

21 июля СМИ писали, что Штаты могут передать Украине легендарные штурмовики А-10.