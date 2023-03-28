Перемогти Китай та РФ: ВПС США роблять ставку на спектральну війну в винищувачах 6 поколінняи

Повітряні сили США мають на меті завоювання панування в повітряному просторі з технологіями штучного інтелекту, машинного навчання, а також надсучасними ракетами.

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Концепції, які описані як "спектральна війна" і "спектральне домінування", стають ключовими факторами в роботі, повʼязаних з програмою розробки наступного покоління винищувачів NGAD. Про це повідомляє The War Zone.

Повітряні сили США мають основну ціль — домінувати в майбутньому бойовому просторі війни. Він буде акцентуватися на системі пошуку і відстеження цілей, нових ракет с багаторежимними головками самонаведення, а також покращену електроніку, радари та бойові системи.

У виданні відзначають, що в бюджетному запиті на 2024 рік ВПС США описали, що таке спектральні бойові дії та плани домінування. Вони входять в частину програми NGAD. Основна мета — завоювання повітряного простору проти потенційних супротивників, таких як Китай чи Росія.

Відзначається, що для домінації на полі битви у 2030+ роках аналізується операційний аналіз, досліджуються загрози та оцінюються потенційні технології. Також необхідно вести дослідження для розробки архітектур для різних систем і платформ.

Що означає спектральне домінування?

Як зазначають у виданні, зараз виокремленого визначення терміну немає. Визначення спектральної війни або домінування зараз частково виходить з фінансового запиту на 2024 фінансовий рік і других документах. Одна з важливих частин є радіоелектронна боротьба, яка передбачає використання штучного інтелекту та машинного навчання для автоматизації процесів надалі.

Концепція боротьби за допомогою лазерної енергетичної зброї

Окрім цього у ВПС США окремо виділяють лазерні датчики для протидії ракетам, стелс-технології, а також на технологічності зброї.

"Якщо ми програємо війну за електромагнітний спектр, ми програємо війну, і програємо її швидко", — заявив виданню генерал ВПС Марк Келлі.

Нагадаємо, 14 березня ЗМІ писали, що ВПС США планують списати десятки винищувачів 5 покоління F-22 Raptor. Усього вивести з експлуатації планують 310 літаків.

27 вересня ЗМІ повідомляли, що США прагнуть обігнати Китай у створенні винищувача 6 покоління, бо в КНР планують отримати нові літаки до 2035 року.