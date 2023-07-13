Літак майбутнього: на що буде здатний винищувач 6 покоління NGAD, — експерти (фото)
Зазначається, що літак NGAD за своєю структурою замінить стелс-винищувач F-22 Raptor. Машина розробляється з урахуванням дій у складі високоінтегрованої групи систем глибокого проникнення на великих відстанях.
Західні експерти проаналізували доступну інформацію про проєкт літаків ВПС США Next Generation Air Dominance (Повітряне панування нового покоління) або NGAD. І хоча цей вид техніки не буде винищувачем у традиційному розумінні — він матиме низку унікальних рис і особливостей. Про це йдеться в матеріалі The Drive.
Насамперед під питанням залишаються цільові характеристики. Експерти зазначають, що за своєю структурою літак замінить стелс-винищувач F-22 Raptor, але його завдання будуть істотно відрізнятися.
"За всіма розрахунками, пілотований літак NGAD буде оптимізований за дальністю, корисним навантаженням і малопомітністю, а не за маневреністю. Ці його якості відображає і завдання вести бойові дії у складі високоінтегрованої групи систем глибокого проникнення на великих відстанях", — пишуть автори матеріалу.
"Спектральна війна" і "спектральне домінування" будуть ключовими факторами при створенні конструкції літака, який, ймовірно, належатиме до класу важких винищувачів-перехоплювачів.
Але поки незрозуміло, чи пожертвують розробники маневреністю і висотою польоту заради корисного навантаження, тому наскільки швидко і високо літатиме винищувач NGAD, поки що залишається в області здогадів.
Аеродинаміка
Винищувач NGAD повинен мати дуже "хитру" конструкцію з подовженим фюзеляжем і крилом змішаної конфігурації, позбавленим традиційних горизонтальних і вертикальних стабілізаторів, пишуть експерти. Така безпрецедентна конфігурація багато в чому пояснюється прагненням забезпечити максимальну живучість за рахунок низької помітності, водночас вона має істотно підвищити аеродинамічну ефективність машини.
Швидкісні характеристики
Також під питанням крейсерська швидкість літака, але з огляду на велику дальність польоту, на яку розрахований NGAD, літак, ймовірно, буде надзвуковим. Експерти вважають, що здатність летіти на високих швидкостях не піде на шкоду непомітності, оскільки передові технології матеріалознавства і системи терморегулювання допоможуть "замаскувати" винищувач NGAD від інфрачервоного виявлення.
"Ми просто не знаємо, але якщо це можливо, то висока стійка крейсерська швидкість літака і його живучість у цій галузі може стати справжнім одкровенням", — підкреслили вони.
Висота
Щодо висотних характеристик польоту, то, найімовірніше, вони будуть такими самими, як і в F-22 — понад 18 км — це на межі того, де екіпажу знадобиться повний герметичний костюм. Ця висота дасть змогу ефективніше застосовувати ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля". З огляду на загрози, в яких доведеться діяти сімейству NGAD, це матиме ключове значення.
Крім того, ця висота дасть змогу збільшити зону видимості. Наприклад, різниця радіогоризонту з 18 км і 12 км приблизно на 100 км більша. Це особливо важливо, оскільки винищувач NGAD повинен бути пов'язаний з багатьма засобами на великій території, включно з бойовими літаками спільного базування і БПЛА.
Силова установка
Є думка, що потенційними кандидатами стануть двигуни XA100 компанії General Electric і XA101 компанії Pratt & Whitney, якими планують замінити силові установки на F-35. Однак потреби F-35 і NGAD помітно різняться, особливо якщо цілями під час проєктування ставлять великі висоти і стійкий високошвидкісний крейсерський політ.
Ключовим завданням, ймовірно, стане створення легко адаптованого двигуна, здатного працювати як турбовентиляторний на малих висотах і як турбореактивний на великих висотах.
Нагадаємо, Повітряні сили США планують обігнати Китай у виробництві винищувачі 6 покоління. У Пентагоні заявили, що Сполученим Штатам потрібно створити винищувач наступного покоління на місяць раніше, ніж це зроблять у Китаї.