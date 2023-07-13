Літак майбутнього: на що буде здатний винищувач 6 покоління NGAD, — експерти (фото)

Зазначається, що літак NGAD за своєю структурою замінить стелс-винищувач F-22 Raptor. Машина розробляється з урахуванням дій у складі високоінтегрованої групи систем глибокого проникнення на великих відстанях.

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Західні експерти проаналізували доступну інформацію про проєкт літаків ВПС США Next Generation Air Dominance (Повітряне панування нового покоління) або NGAD. І хоча цей вид техніки не буде винищувачем у традиційному розумінні — він матиме низку унікальних рис і особливостей. Про це йдеться в матеріалі The Drive.

Насамперед під питанням залишаються цільові характеристики. Експерти зазначають, що за своєю структурою літак замінить стелс-винищувач F-22 Raptor, але його завдання будуть істотно відрізнятися.

"За всіма розрахунками, пілотований літак NGAD буде оптимізований за дальністю, корисним навантаженням і малопомітністю, а не за маневреністю. Ці його якості відображає і завдання вести бойові дії у складі високоінтегрованої групи систем глибокого проникнення на великих відстанях", — пишуть автори матеріалу.

"Спектральна війна" і "спектральне домінування" будуть ключовими факторами при створенні конструкції літака, який, ймовірно, належатиме до класу важких винищувачів-перехоплювачів.

F-22 Raptor з увімкненими форсажними камерами

Але поки незрозуміло, чи пожертвують розробники маневреністю і висотою польоту заради корисного навантаження, тому наскільки швидко і високо літатиме винищувач NGAD, поки що залишається в області здогадів.

Аеродинаміка

Винищувач NGAD повинен мати дуже "хитру" конструкцію з подовженим фюзеляжем і крилом змішаної конфігурації, позбавленим традиційних горизонтальних і вертикальних стабілізаторів, пишуть експерти. Така безпрецедентна конфігурація багато в чому пояснюється прагненням забезпечити максимальну живучість за рахунок низької помітності, водночас вона має істотно підвищити аеродинамічну ефективність машини.

Візуалізація майбутнього малопомітного бойового літака

Швидкісні характеристики

Також під питанням крейсерська швидкість літака, але з огляду на велику дальність польоту, на яку розрахований NGAD, літак, ймовірно, буде надзвуковим. Експерти вважають, що здатність летіти на високих швидкостях не піде на шкоду непомітності, оскільки передові технології матеріалознавства і системи терморегулювання допоможуть "замаскувати" винищувач NGAD від інфрачервоного виявлення.

"Ми просто не знаємо, але якщо це можливо, то висока стійка крейсерська швидкість літака і його живучість у цій галузі може стати справжнім одкровенням", — підкреслили вони.

Висота

Щодо висотних характеристик польоту, то, найімовірніше, вони будуть такими самими, як і в F-22 — понад 18 км — це на межі того, де екіпажу знадобиться повний герметичний костюм. Ця висота дасть змогу ефективніше застосовувати ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля". З огляду на загрози, в яких доведеться діяти сімейству NGAD, це матиме ключове значення.

Крім того, ця висота дасть змогу збільшити зону видимості. Наприклад, різниця радіогоризонту з 18 км і 12 км приблизно на 100 км більша. Це особливо важливо, оскільки винищувач NGAD повинен бути пов'язаний з багатьма засобами на великій території, включно з бойовими літаками спільного базування і БПЛА.

Візуалізація дозаправлення літака NGAD

Силова установка

Є думка, що потенційними кандидатами стануть двигуни XA100 компанії General Electric і XA101 компанії Pratt & Whitney, якими планують замінити силові установки на F-35. Однак потреби F-35 і NGAD помітно різняться, особливо якщо цілями під час проєктування ставлять великі висоти і стійкий високошвидкісний крейсерський політ.

Ключовим завданням, ймовірно, стане створення легко адаптованого двигуна, здатного працювати як турбовентиляторний на малих висотах і як турбореактивний на великих висотах.

Робота над двигуном Pratt & Whitney XA101

Нагадаємо, Повітряні сили США планують обігнати Китай у виробництві винищувачі 6 покоління. У Пентагоні заявили, що Сполученим Штатам потрібно створити винищувач наступного покоління на місяць раніше, ніж це зроблять у Китаї.