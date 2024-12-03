Дополнение к ракетам: США размещают эскадрилью F-35 у дальневосточных рубежей РФ

В рамках модернизации своего парка боевой авиации в Японии американцы разместят 48 передовых истребителей. А общая стоимость программы составит около 10 млрд долларов.

Соединенные Штаты объявили о планах модернизировать свое военное присутствие в Японии, разместив 48 новейших истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на авиабазе Мисава в префектуре Аомори. Это обновление начнется в середине 2025 года, заменяя существующий парк из 36 самолетов F-16, и завершится весной 2026 года. Модернизация является частью более широкой программы США по укреплению оборонного альянса с Японией на фоне растущих угроз в регионе. Об этом 3 декабря сообщили в Army Recognition.

Для размещения 48 истребителей F-35A на базе потребуется значительное улучшение инфраструктуры. Реконструкция ангаров и других объектов начнется уже в 2025 году, чтобы подготовить базу к размещению передовых самолетов и интеграцию с системой ASDF (Силы воздушной самообороны Японии). Общая стоимость программы модернизации, охватывающей авиабазы по всей Японии, включая Кадену, составит около 10 млрд долларов.

Авиабаза Мисава в Японии

Стратегическое значение

F-35A усилят потенциал сдерживания в регионе, где усиливаются военные амбиции Китая и Северной Кореи. Япония уже эксплуатирует 39 таких самолетов и намерена увеличить их количество до 42 к концу 2024 года. Совместная эксплуатация американских и японских F-35 позволит улучшить оперативную совместимость и повысить эффективность совместных операций.

Обозреватели напомнили, что с 2021 года оборонные отношения США и Японии существенно укрепились. Токио увеличил военный бюджет и заключила с Вашингтоном соглашения по разработке новых технологий, включая гиперзвуковые ракеты. А в 2023 году стороны договорились о развертывании новых американских подразделений в Окинаве и совместном производстве таких ракет, как AMRAAM и PAC-3.

Планы модернизации включают не только поставку самолетов, но и техническую поддержку со стороны таких компаний, как Boeing, Babcock и Korea Aerospace Industries. Это укрепит обороноспособность Японии и ее роль ключевого союзника США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Важно

Похож на F-35: Япония представила концепт истребителя шестого поколения (фото)

Напомним, 23 сентября японские истребители F-15 и F-35 выпустили предупредительные ракеты по военному разведывательному самолету Ил-38 ВКС РФ, нарушившего воздушное пространство Японии. Инцидент произошел на фоне второго этапа совместных учений России и Китая, которые проходят в Японском море.