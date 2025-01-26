Приватна ініціатива заступника міністра: Ізраїль відправляє Україні зброю, захоплену в Лівані, — ЗМІ

Близько 60% зброї, захопленої Ізраїлем у "Хезболли", було вироблено в СРСР і РФ. Це можуть бути десятки переносних ракет.

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Ізраїль розглядає можливість виправляння Україні зброї, радянського і російського виробництва, яку було захоплено в Лівані. Є ознаки того, що передача може здійснюватися. Про це пише The Telegraph.

Представники Ізраїлю провели зустріч з українськими дипломатами минулого тижня, щоб обговорити передачу зброї. Відтоді американські військові вантажні літаки літали з Ізраїлю на авіабазу в східній Польщі.

Російські ПТРК "Корнет" були захоплені ізраїльською армією під час наземної операції на півдні Лівану

У російських інформаційних ресурсах опубліковано десятки переносних ракет, розкладених на землі, а також два скриншоти американського військового літака, що летить з авіабази "Рамштайн" у Німеччині на авіабазу "Хацерім" в Ізраїлі.

Згідно з повідомленнями, близько 60% зброї, захопленої Ізраїлем під час протистояння з "Хезболлою" в Лівані 2024 року, було вироблено в СРСР і Росії.

До них належать снайперські гвинтівки та сучасні протитанкові ракети "Корнет", передані "Хезболлі" Сирією, яка була союзником Росії за режиму Башара Асада.

Це сталося після того, як посольство України подякувало Шаррен Хаскель, заступниці міністра закордонних справ Ізраїлю, за те, що вона звернулася до ізраїльського парламенту з проханням схвалити відправлення захопленої зброї в Україну.

"Зазначається, що ця ініціатива стане важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне розв'язання цього питання", — заявило посольство України.

За даними Jerusalem Post, угода з передачі зброї була приватною пропозицією, ініційованою Хаскелем.

Нагадаємо, що 26 січня "кадировців" і колишніх "вагнерівців" помітили в боях за Часів Яр.

Також повідомлялося, що 24-річний боєць ЗСУ розповів про 80 днів на оточеній позиції.