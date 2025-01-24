Ізраїль міг поставити Україні трофейну зброю близькосхідних формувань, — OSINT

Літак USAF C-17 з Ізраїлю попрямував на базу військової допомоги в Польщі. На ньому насамперед могла бути стрілецька зброя, бомби, гранати, гранатомети, боєприпаси та, можливо, система ППО Patriot.

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23 січня було зафіксовано маршрут американського транспортного літака Boeing C-17 Globemaster III, який вилетів із Німеччини, потім протягом приблизно трьох годин перебував на ізраїльській військовій базі "Неватім", після чого знову вилетів і приземлився в головному хабі військової допомоги Україні — польському Міжнародному аеропорті в місті Жушів. Про це повідомив аналітик OSINTtechnical у соцмережі Х.

Точна місія C-17 і те, що він доставив до Польщі, невідомі. Можливі варіанти включають як гуманітарну допомогу, так і військові постачання. Цілком імовірно, що Ізраїль перевіз до Польщі кілька партій, призначених для України.

Це можуть бути постачання радянських і російських боєприпасів і зброї. 21 січня з'явилася інформація від посольства про те, що Тель-Авів може передати Києву зброю, захоплену в різних угруповань на Близькому Сході, яку буде каталогізовано. Насамперед це стосується стрілецької зброї, бомб, гранат, гранатометів і боєприпасів.

Військові поставки

Інша можливість — постачання системи ППО Patriot. Переговори між Вашингтоном і Тель-Авівом про таку передачу відбулися в середині минулого року. Проте результат цих переговорів залишається невідомим.

Доступ до достатньої кількості боєприпасів та озброєння має вирішальне значення для збройних сил України. Висока інтенсивність конфлікту призводить до швидкого виснаження наявних ресурсів.

Від початку повномасштабної війни Ізраїль підтримував Україну та її суверенітет. Надав значну гуманітарну допомогу, включно з медичним приладдям, польовим госпіталем і підтримкою біженцям. Країна також запропонувала технології раннього оповіщення про повітряні нальоти, але відмовилася надати наступальну зброю або системи ППО.

На це рішення вплинуло кілька ключових чинників, включно з побоюваннями щодо реакції Росії та стратегічної важливості російсько-ізраїльської координації в Сирії.

Нагадаємо, що 22 січня в Ізраїлі запропонували надати Україні російську зброю, захоплену ЦАХАЛ.

Також повідомлялося, що 19 січня Ізраїль оголосив про припинення вогню в секторі Газа.