Израиль мог поставить Украине трофейное оружие ближневосточных формирований, — OSINT

Самолет USAF C-17 из Израиля направился на базу военной помощи в Польше. На нем, в первую очередь, могло быть стрелковое оружие, бомбы, гранаты, гранатометы, боеприпасы и, возможно, система ПВО Patriot.

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23 января был зафиксирован маршрут американского транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III, который вылетел из Германии, затем в течение примерно трех часов находился а израильской воной базе "Неватим", после чего вновь вылетел и приземлился в главном хабе военной помощи Украине — польском Международном аэропорте в городе Жушев. Об этом сообщил аналитик OSINTtechnical в соцсети Х.

Точная миссия C-17 и то, что он доставил в Польшу, неизвестны. Возможные варианты включают как гуманитарную помощь, так и военные поставки. Вполне вероятно, что Израиль перевез в Польшу несколько партий, предназначенных для Украины.

Это могут быть поставки советских и российских боеприпасов и оружия. 21 января появилась информация от посольства о том, что Тель-Авив может передать Киеву оружие, захваченное у различных группировок на Ближнем Востоке, которое будет каталогизировано. В первую очередь это касается стрелкового оружия, бомб, гранат, гранатометов и боеприпасов.

Военные поставки

Другая возможность — поставка системы ПВО Patriot. Переговоры между Вашингтоном и Тель-Авивом о такой передаче состоялись в середине прошлого года. Тем не менее, результат этих переговоров остается неизвестным.

Доступ к достаточному количеству боеприпасов и вооружению имеет решающее значение для вооруженных сил Украины. Высокая интенсивность конфликта приводит к быстрому истощению имеющихся ресурсов.

С начала полномасштабной войны Израиль поддерживал Украину и ее суверенитет. Предоставил значительную гуманитарную помощь, включая медицинские принадлежности, полевой госпиталь и оказал поддержку беженцам. Страна также предложила технологии раннего оповещения о воздушных налетах, но отказалась предоставить наступательное оружие или системы ПВО.

На это решение повлияло несколько ключевых факторов, включая опасения по поводу реакции России и стратегической важности российско-израильской координации в Сирии.

Напомним, что 22 января в Израиле предложили предоставить Украине российское оружие, захваченное ЦАХАЛ.

Также сообщалось, что 19 января Израиль объявил о прекращении огня в секторе Газа.