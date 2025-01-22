"Признание спиьних угроз": в Израиле предложили предоставить Украине российское оружие, захваченное ЦАХАЛ

Украина и Израиль также обсудили военное сотрудничество Ирана и России, что представляет угрозу национальной безопасности обоих государств.

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Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель внесла в парламент этого государства — Кнессет предложение передать Украине российское оружие, которое захватил ЦАХАЛ. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле после встречи украинского посла Евгения Корнийчука с Хаскель.

"Во время встречи Посол поблагодарил собеседницу за предварительно внесенное предложение в Кнессете — передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-либо у врагов Израиля", — говорится в сообщении.

Шаррен Хаскель и Евгений Корнийчук Фото: Посольство Украины в Израиле

В украинском посольстве подчеркнули, что эта инициатива стала бы "важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны".

Там также выразили надежду на положительное решение этого вопроса.

"Стороны также обсудили актуальные общие вызовы для обеих стран, в частности военное сотрудничество Ирана и России, которое представляет угрозу национальной безопасности как Украины, так и Израиля", — говорится в сообщении.

Украинский Посол подчеркнул, что успешное противодействие этой угрозе относится к общим интересам обеих стран.

Также обсуждались вопросы активизации двусторонних контактов на высоком и высшем уровне, а также двустороннего сотрудничества в экономической, консульской и гуманитарной сферах.

Напомним, 16 января СМИ сообщили, что ХАМАС и Израиль подписали окончательное соглашение о прекращении огня.

18 декабря премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил. что ЦАХАЛ будет удерживать захваченную после падения режима Асада территорию в Сирии.