ЦАХАЛ будет удерживать захваченную после падения режима Асада территорию в Сирии, — Нетаньяху

После бегства Башара Асада в Москву израильская армия взяла под контроль демилитаризованную зону между Израилем и Сирией на Голанских высотах.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет удерживать захваченную во время войны в Сирии приграничную территорию. Об этом он сказал во время обращения с горы Хермон на Голанских высотах в 40 км от столицы Сирии Дамаска, которую израильская армия заняла 8 декабря, пишет американское издание The Hill.

Отмечается, что Нетаньяху выступил с обращением во время поездки с министром обороны Израиля Исраэлем Кацом и другими официальными лицами к захваченной ЦАХАЛом горе Хермон. Премьер-министр заявил, эта территория имеет большое значение для безопасности Израиля, особенно после свержения режима Башара Асада в Сирии.

Он сказал, что израильские войска будут оставаться в регионе, пока не будут достигнуты "другие договоренности".

"Мы определим лучшую договоренность, которая обеспечит нашу безопасность", — пояснил Нетаньяху.

Гора Хермон находится на расстоянии 40 км от Дамаска Фото: X / @nhazony

После краха 50-летнего режима Асадов, которые поддерживали главного противника Израиля — Иран, глава правительства Израиля и другие официальные лица заявили, что будут принимать меры предосторожности для гарантий безопасности страны в будущем, пишут журналисты.

Территория возле Голанских высот, которые израильская армия захватила в 1967 году, считалась демилитаризованной буферной зоной между Израилем и Сирией до 8 декабря этого года, когда ЦАХАЛ взял под контроль гору Хермон.

Напомним, Израиль в последнее время наносил интенсивные удары по сирийской военной инфраструктуре. 16 декабря израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля взорвали военные объекты в Тартусе вблизи российской базы в Сирии.

12 декабря на портале израильского командования рассказывали об уничтожении сирийского ракетного арсенала и подрыве эскадрильи Су-22 и Су-24 на военных базах в Сирии в рамках операции "Стрела Башана". В Армии обороны Израиля заявляли, что им удалось ликвидировать 90% сирийского запаса ракет типа "земля-воздух".

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 10 декабря заявил, что израильская армия полностью уничтожила военно-морской флот Сирии.