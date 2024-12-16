Было 3-балльное землетрясение: Израиль взорвал военные объекты в Тартусе вблизи базы ВС РФ (видео)

На сирийских военных складах в Тартусе могли взорвать ракеты класса "земля-земля", рассказали журналисты. Армия обороны Израиля объяснила, что пытается обезвредить боевиков Хезболлы, которые действуют на территории Сирии, и лишить их ресурсов.

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В ночь с 15 на 16 декабря в провинциях Тартус и Латакия на западе Сирии местные жители услышали громкие взрывы и увидели зарево от детонации снарядов. На видео с места событий видно, как разлетаются осколки, а сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3 балла. О вероятном ударе ВВС Израиля по складам сирийской армии сообщило издание Times of Israel.

Издание написало, что авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цели в провинциях Сирии Латакия и Тартус. Журналисты ссылаются на неназванные сирийские источники, которые утверждают, что целью израильтян была военная база ПВО и склад ракет типа "земля-земля".

После попадания по целям около 23:48 (по Киеву) на сейсмологическом портале VolcanoDiscovery зафиксировали землетрясение магнитудой 3 балла, говорится в статье. Эпицентр землетрясения находится в провинции Тартус, возле города Баниас (35° 10′ 56″ N, 35° 56′ 25″ E), на глубине 32 км.

"Самые сильные удары по прибрежному региону Сирии с 2012 года", — привели на портале слова неназванного источника.

В то же время сейсмологи не подтвердили, есть ли связь между колебаниями земной коры и попаданиями по военным складам, написало издание Times of Israel. С другой стороны, на портале Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщили о землетрясении на юге Турции, которое произошло поздно вечером 15 декабря, но не упомянули о происшествии в Сирии.

На онлайн карте боевых действий в Сирии Liveuamap можно увидеть, что удар нанесен по военным объектам, расположенным на западном побережье. На карте пожаров NASA, которая составляется на основе данных со спутника, видим горячую область на определенном расстоянии от моря (координаты 34.93, 35.99), в 10 км к западу — военные склады ВС РФ возле порта.

Война в Сирии — взрыв в провинции Тартус 15-16 декабря Фото: liveuamap Война в Сирии — где горит в провинции Тартус 16 декабря Фото: FIRMS NASA

Война в Сирии и действия Израиля

На страницах Армии обороны Израиля не публиковали кадры отработки ВВС по целям в Сирии. Зато вечером 15 декабря в соцсети X (Twitter) опубликовали видео с рассказом о Сирии и экс-руководителе этой страны Башаре Асаде и о том, что здесь действовали прокси Ирана — боевики Хезболлы, которые угрожают безопасности израильтян.

Отметим, ранее Фокус писал о других действиях Израиля в Сирии после того, как повстанцы в начале декабря начали наступать на сирийскую армию Башара Асада и менее чем за неделю дошли до столицы Дамаска. В частности, 12 декабря израильские ВВС нанесли удар по двум аэродромам, на которых базировались пять эскадрилий военной авиации. Среди возможных пораженных целей могли быть бомбардировщики Су-22 и Су-24, говорится в сообщении ЦАХАЛ в отчете о спецоперации "Стрела Башана". Кроме того, тогда же удалось взорвать склады с ракетами типа "земля-воздух", "земля-земля", а также радары, средства ПВО, вертолеты и тому подобное. Армия обороны заявила, что уничтожили 80% запаса ракет, а также производственные цеха завода по выпуску баллистических ракет "Скад".

В ЦАХАЛ также сообщили, что Израиль создает демилитаризованную зону на границе с Сирией. Кроме того, военные уничтожили военный флот Асада, который тем временем сбежал в Москву, прихватив почти 200 млрд долл.

Напоминаем, 13 декабря депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов сделал предложение относительно того, как РФ может использовать Асада. Между тем в росСМИ предположили, что Украина может быть причастна к успехам повстанцев в Сирии, которые свергли режим сирийского диктатора-беглеца.