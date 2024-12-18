ЦАХАЛ утримуватиме захоплену після падіння режиму Асада територію в Сирії, — Нетаньягу

Після втечі Башара Асада до Москви ізраїльська армія взяла під контроль демілітаризовану зону між Ізраїлем та Сирією на Голанських висотах.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) утримуватиме захоплену під час війни в Сирії прикордонну територію. Про це він сказав під час звернення з гори Хермон на Голанських висотах за 40 км від столиці Сирії Дамаска, яку ізраїльська армія зайняла 8 грудня, пише американське видання The Hill.

Зазначається, що Нетаньягу виступив зі зверненням під час поїздки з міністром оборони Ізраїлю Ісраелем Кацом та іншими офіційними особами до захопленої ЦАХАЛом гори Хермон. Прем'єр-міністр заявив, ця територія має велике значення для безпеки Ізраїлю, особливо після повалення режиму Башара Асада в Сирії.

Він сказав, що ізраїльські війська лишатимуться в регіоні, доки не будо досягнуто "інших домовленостей".

"Ми визначимо найкращу домовленість, яка забезпечить нашу безпеку", — пояснив Нетаньягу.

Гора Хермон знаходиться на відстані 40 км від Дамаска Фото: X / @nhazony

Після краху 50-річного режиму Асадів, які підтримували головного противника Ізраїлю — Іран, голова уряду Ізраїлю та інші офіційні особи заявили, що вживатимуть запобіжних заходів для гарантій безпеки країни у майбутньому, пишуть журналісти.

Територія біля Голанських висот, які ізраїльська армія захопила у 1967 році, вважалася демілітаризованою буферною зоною між Ізраїлем та Сирією до 8 грудня цього року, коли ЦАХАЛ взяв під контроль гору Хермон.

Нагадаємо, Ізраїль останнім часом завдавав інтенсивних ударів по сирійській військовій інфраструктурі. 16 грудня ізраїльські ЗМІ повідомляли, що ВПС Ізраїлю підірвали військові об'єкти у Тартусі поблизу російської бази в Сирії.

12 грудня на порталі ізраїльського командування розповідали про знищення сирійського ракетного арсеналу та підрив ескадрильї Су-22 та Су-24 на військових базах у Сирії в межах операції "Стріла Башану". В Армії оборони Ізраїлю заявляли, що їм вдалося ліквідувати 90% сирійського запасу ракет типу "земля-повітря".

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац 10 грудня заявив, що ізраїльська армія повністю знищила військово-морський флот Сирії.