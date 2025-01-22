"Визнання спільних загроз": в Ізраїлі запропонували надати Україні російську зброю, захоплену ЦАХАЛ

Україна та Ізраїль також обговорили військову співпрацю Ірану та Росії, що становить загрозу національній безпеці обох держав.

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Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель внесла до парламенту цієї держави — Кнесету пропозицію передати Україні російську зброю, яку захопив ЦАХАЛ. Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі після зустрічі українського посла Євгена Корнійчука з Хаскель.

"Під час зустрічі Посол подякував співрозмовниці за попередньо внесену пропозицію в Кнесеті — передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю", — йдеться у повідомленні.

Шаррен Хаскель та Євген Корнійчук Фото: Посольство України в Державi Ізраїль

В українському посольстві підкреслили, що ця ініціатива стала б "важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни".

Там також висловили сподівання на позитивне розв'язання цього питання.

"Сторони також обговорили актуальні спільні виклики для обох країн, зокрема військову співпрацю Ірану та Росії, яка становить загрозу національній безпеці як України, так і Ізраїлю", — зазначено у повідомленні.

Український Посол наголосив, що успішна протидія цій загрозі належить до спільних інтересів обох країн.

Також обговорено питання активізації двосторонніх контактів на високому та найвищому рівні, а також двосторонньої співпраці в економічній, консульській та гуманітарній сферах.

Нагадаємо, 16 січня ЗМІ повідомили, що ХАМАС та Ізраїль підписали остаточну угоду про припинення вогню.

18 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив. що ЦАХАЛ утримуватиме захоплену після падіння режиму Асада територію в Сирії.