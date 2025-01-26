Частная инициатива замминистра: Израиль отправляет Украине оружие, захваченное в Ливане, — СМИ

Около 60% оружия, захваченного Израилем у "Хезболлы", было произведено в СССР и РФ. Это могут быть десятки переносных ракет.

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Израиль рассматривает возможность отправки Украине оружия, советского и российского производства, которое было захвачено в Ливане. Есть признаки того, что передача может осуществляться. Об этом пишет The Telegraph.

Представители Израиля провели встречу с украинскими дипломатами на прошлой неделе, чтобы обсудить передачу оружия. С тех пор американские военные грузовые самолеты летали из Израиля на авиабазу в восточной Польше.

Российские ПТРК "Корнет" были захвачены израильской армией во время наземной операции на юге Ливана

В российских информационных ресурсах опубликованы десятки переносных ракет, разложенных на земле, а также два скриншоты американского военного самолета, летящего с авиабазы "​​Рамштайн" в Германии на авиабазу "Хацерим" в Израиле.

Согласно сообщениям, около 60% оружия, захваченного Израилем во время противостояния с "Хезболлой" в Ливане в 2024 году, было произведено в СССР и России.

К ним относятся снайперские винтовки и современные противотанковые ракеты "Корнет", переданные "Хезболле" Сирией, которая была союзником России при режиме Башара Асада.

Это произошло после того, как посольство Украины поблагодарило Шаррен Хаскель, заместителя министра иностранных дел Израиля, за то, что она обратилась в израильский парламент с просьбой одобрить отправку захваченного оружия в Украину.

"Отмечается, что эта инициатива станет важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на позитивное решение этого вопроса", — заявило посольство Украины.

По данным Jerusalem Post, сделка по передаче оружия была частным предложением, инициированным Хаскель.

Напомним, что 26 января "кадыровцев" и бывших "вагнеровцев" заметили в боях за Часов Яр.

Также сообщалось, что 24-летний боец ВСУ рассказал о 80 днях на окруженной позиции.