Выбирали из земли "Мивину" и пили мочу: 24-летний боец ВСУ о 80 днях на окруженной позиции (видео)

Военный рассказал, что были моменты, когда ему хотелось застрелиться, но командование устроило по рации его разговор с женой и дочерью, которые находятся в Германии, и он ею вдохновился.

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23-летний Владислав с позывным "Сорванец" служит в пехоте 93 ОМБр "Холодный Яр". Вместе с побратимами он 80 дней находился на фактически со всех сторон окруженной россиянами позиции в районе Клещеевки в Донецкой области. ВС РФ пытались их уничтожить — использовали газы, артиллерию и постоянно штурмовали. Бойцы держались даже когда у них кончилась вода и еда. Историю украинского защитника и его собратьев рассказывает "Радио Свобода".

По словам бойца, они стояли неподалеку от церкви в районе Клещеевки и прятались в обычном бетонном погребе.

"Мне сказали: топай на позиции, потому что некому идти. Я согласился. Когда мы зашли туда, то заметили, как на позиции остался один из наших побратимов, он лежал. Он был настолько худой, что у него было видно позвоночник", — рассказывает "Сорванец".

По его словам, боец от истощения не мог ходить, не держась за опору, поэтому в первые дни побратимы давали ему больше есть, чтобы он "отъелся".

"Когда мы еще только выходили на позицию, нам запаковали много воды, впрочем, пока мы шли, по дороге встречали ребят, у которых тоже не было воды и мы раздавали ее им, потому что понимаем, как это нужно. Когда мы дошли до позиции, у нас осталась всего одна бутылка воды. Нам сказали не выходить, потому что к*цапы очень сильно летают. Мы слушались, но воды не было — настолько не было, что ты встаешь и тебя качает. С ума сходили от отсутствия еды и воды", — рассказал боец.

Он говорит, что начал ставить на стене палочки и считать дни, сколько они просидели без воды. На вторую неделю они уже не могли говорить и поняли, что им может прийти конец, поэтому они начали пить собственную мочу. Далее когда уже стало не сила, они начали понемногу выходить и искать воду — нашли колодец и оттуда каской набирали воду.

"Было такое, что мы даже выбирали "Мивину" с земли. На позиции ты ценишь все, что у тебя есть, ту баночку тушенки, хлеб, если он даже упал на землю, ты его обдуваешь и жуешь. меня было где-то 50 кг, хотя я весил 74-76. Когда тебе сбрасывают еду, ты просто на 7 небе от счастья", — рассказал Владислав.

Он добавил, что однажды нашел брошенный россиянином рюкзак с едой, и это был праздник для украинских защитников. Но их выходы в поисках еды "сожгли" их позицию.

"Нам хорошо прилетало, нам разбили погреб, нас забросали газом. Забрасывали газами так, что даже противогаз не помогал. Все печет, ты дышать не можешь. Единственное что спасало, когда ты в противогазе, не надо паниковать, а надо дышать спокойно. Они сбрасывали по очереди газы, гранату, чтобы мы вылезли. Один дрон висел постоянно. Вылезает один — его "трехсотят", вылезает другой — тоже "трехсотят"", — рассказал "Бешкетник".

Когда начался вражеский штурм, им помогли украинские дронщики сбросами, также они отстреливались сами. Также военный рассказал, что были моменты, когда ему хотелось застрелиться, но командование устроило по рации его разговор с женой и дочерью, которые находятся в Германии, и он ею вдохновился.

Владислав рассказывает, что в Клещеевке осталось очень много трупов — как русских, так и наших бойцов, эвакуировать тела которых не было возможности. Впоследствии они получили приказ выходить. Они проходили неподалеку от позиции россиян. Их дроны на них охотились и ранили нескольких. Он пошел отдельно и дошел до своих, они вместе с дронщиками нашли позиции, где пряталась остальная группа, которые были ранеными — их вывели.

"Я хочу, чтобы в один прекрасный момент, когда я сидел на позиции, сказали "Ребята, выходим, война закончилась! И все просто вылезают и уходят. Я хочу, чтобы каждый вернулся домой", — сказал Владислав.

После записи этого интервью Владислав наступил на мину и получил ранение ноги.

Напомним, что два бойца ВСУ, которые несли оборудование на позиции, в течение 6 часов отражали штурм россиян. Они добрались до места, но никого там не нашли. Именно в этот момент начались штурмовые действия врага. Только с помощью стрелкового оружия они уничтожили 12 оккупантов и 16 ранили

Также сообщалось, что капеллан ВСУ вместе с двумя бойцами неделю держали позицию на Купянском направлении. Оккупанты били по ним из всех видов имеющегося у них вооружения.