"Так мы остались втроем — я, "Рей" и "Жека": капеллан и 2 бойца ВСУ неделю держали позицию

Оккупанты были уверены, что бойцов уже нет в живых, поэтому во время последнего штурма просто шли на позицию и разговаривали между собой. Бойцы подпустили их максимально близко.

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Военнослужащий Николай Ярошенко — бывший пастырь евангелистской церкви и капеллан ВСУ вместе с двумя бойцами неделю держали позицию на Купянском направлении. Оккупанты били по ним из всех видов имеющегося у них вооружения. Украинские защитники вес это время смогли отражать вражеские атаки. Об этом пишут "Факты".

За эти бои Николай Ярошенко, который был старшим в группе, получил орден "За мужество" 3-й степени. Его ему лично вручил президент Украины Владимир Зеленский, когда недавно приезжал в Купянск.

Как рассказал Николай Ярошенко, который имеет позывной "Капеллан" и на войне уже более 10 лет, он вместе с двумя побратимами "Реем" и "Жекой" на Купянском направлении в течение недели удерживали позиции ВСУ. Они выстояли против оккупантов, которые в несколько раз превышали их по количеству.

Старший сержант Николай Ярошенко

По его словам, сначала на позиции бойцов было пятеро, но в первый же день один из них получил ранение — ему обломком перебило голень. Раненого не могли эвакуировать сутки из-за плотных обстрелов.

"Враг стрелял из всего чего только можно. Наш побратим мучился от боли. Поддерживали его, как могли. Ждали хоть небольшого затишья. В четыре утра враг, видимо, устал, и у нас, наконец, появилась возможность вывести товарища с позиции в более безопасное место, где за ним вскоре пришли медики", — рассказал Николай.

На следующий день еще один боец получил ранение в спину, его тоже удалось эвакуировать. Обе бойцы из пятерки выжили.

"Так мы остались втроем. Я, "Рэй" и "Жека". Ребята — обычные работяги. Один 88 года рождения, второй 1979-го. Для обоих это был первый такой серьезный бой. Только что их отправили в наше подразделение после четырех месяцев в учебной школе. И сразу — в такую неприятность. Сначала были заметно напуганы. И я как старший понимал всю свою ответственность за их жизнь", — рассказывает "Капеллан".

Он отметил, что побратимы выполняли все его приказы и "вели себя как настоящие герои", благодаря чему они так долго продержались на позиции. Николай Ярошенко говорит, что их позиция располагалась в хорошем месте и была неплохо укреплена, и у каждого был свой индивидуальный окоп.

"Мы их видели, они нас нет. У оккупантов была задача всеми способами выдавить нас из посадки, что они и делали почти круглосуточно. Даже сложно представить, сколько тонн железа было сброшено на наши головы. Внизу, где пытались закрепиться россияне, тоже раньше были деревья. Но они же сами все выжгли зажигательной смесью. Поэтому, когда враги шли на нас, они были как на ладони", — рассказывает военный.

Он говорит, что спали они только час в сутки, а еду им подвозили в определенное место. На позиции бойцы жили, не выпуская автоматов из рук.

"Под конец недели россияне нас так сильно поливали огнем, что головы нельзя было поднять. Наверное, тогда они даже сами поверили, что с нами покончено. Ну не могли, по их мнению, люди выжить после недели таких мощных обстрелов. Да и мы немного притихли, чтобы оккупанты подумали, что наконец-то они справились со своей задачей и смогли раскрыться", — рассказал "Капеллан".

Он отметил, что россияне, думая, что бойцы уже погибли, вели себя свободно, приближались к позиции открыто и разговаривали между собой.

"Разобрать, о чем они говорили, было сложно. Но по всему было видно, что они были абсолютно уверены в том, что нас уже нет в живых. Я жестами отдал своим ребятам приказ не стрелять без команды. Нужно было подпустить их как можно ближе. Когда они подошли к нам метров на двадцать — я встал в полный рост и выпустил во врагов всю обойму. Всех уложил наповал. Признаюсь честно, что за время войны это был первый случай, когда я стрелял в людей, фактически видя их глаза", — рассказывает Николай Ярошенко.

В этом крайнем бою Николай Ярошенко получил ранение. Его ногу и руку посекло осколками кассетной мины. Его эвакуировали, и он после прохождения лечения снова вернулся в строй.

Николай Ярошенко

На днях Николай Ярошенко с позывным "Капеллан" получил награду из рук президента. Владимир Зеленский на День сержанта приезжал в Купянск, где лично вручил Николаю орден "За мужество" 3-й степени.

Владимир Зеленский вручил Николаю Ярошенко орден "За мужество" 3-й степени.

Напомним, что 20 ноября сообщалось, что в Донецкой области украинские десантники смогли захватить одну из важных позиций на Кураховском направлении. Они ликвидировали командиров и набрали в плен уцелевших россиян.

Ранее также сообщалось, что на Покровском направлении благодаря смекалке бойцов Сил обороны россиян выбили с двух позиций в Новогродовке и Николаевке.