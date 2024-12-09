"Так ми залишилися втрьох — я, "Рей" і "Жека": капелан і 2 бійці ЗСУ тиждень тримали позицію

Окупанти були впевнені, що бійців уже немає серед живих, тому під час останнього штурму просто йшли на позицію і розмовляли між собою. Бійці підпустили їх максимально близько.

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Військовослужбовець Микола Ярошенко — колишній пастир євангелістської церкви і капелан ЗСУ разом із двома бійцями тиждень тримали позицію на Куп'янському напрямку. Окупанти били по них з усіх видів наявного у них озброєння. Українські захисники весь цей час змогли відбивати ворожі атаки. Про це пишуть "Факти".

За ці бої Микола Ярошенко, який був старшим у групі, отримав орден "За мужність" 3-го ступеня. Його йому особисто вручив президент України Володимир Зеленський, коли нещодавно приїздив до Куп'янська.

Як розповів Микола Ярошенко, який має позивний "Капелан" і на війні вже понад 10 років, він разом із двома побратимами "Реєм" і "Жекою" на Куп'янському напрямку протягом тижня утримували позиції ЗСУ. Вони вистояли проти окупантів, які у кілька разів перевищували їх за кількістю.

Старший сержант Микола Ярошенко

За його словами, спершу на позиції бійців було п'ятеро, але в перший же день один із них дістав поранення — йому уламком перебило гомілку. Пораненого не могли евакуювати добу через щільні обстріли.

"Ворог стріляв з усього чого тільки можна. Наш побратим мучився від болю. Підтримували його, як могли. Чекали хоч невеликого затишшя. О четвертій ранку ворог, мабуть, втомився, і в нас, нарешті, з'явилася можливість вивести товариша з позиції в безпечніше місце, де за ним незабаром прийшли медики", — розповів Микола.

Наступного дня ще один боєць зазнав поранення в спину, його теж вдалося евакуювати. Обидві бійці з п'ятірки вижили.

"Так ми залишилися втрьох. Я, "Рей" і "Жека". Хлопці — звичайні роботяги. Один — 1988 року народження, другий 1979-го. Для обох це був перший такий серйозний бій. Щойно їх відправили в наш підрозділ після чотирьох місяців у навчальній школі. І одразу — в таку халепу. Спочатку були помітно налякані. І я як старший розумів усю свою відповідальність за їхнє життя", — розповідає "Капелан".

Він зауважив, що побратими виконували всі його накази і "вели себе як справжні герої", завдяки чому вони так довго протрималися на позиції. Микола Ярошенко говорить, що їхня позиція розташовувалася в хорошому місці й була непогано укріплена, тож у кожного був свій індивідуальний окоп.

"Ми їх бачили, вони нас — ні. В окупантів було завдання всіма способами витиснути нас із посадки, що вони й робили майже цілодобово. Навіть складно уявити, скільки тонн заліза було скинуто на наші голови. Внизу, де намагалися закріпитися росіяни, теж раніше були дерева. Але вони ж самі все випалили запальною сумішшю. Тому, коли вороги йшли на нас, вони були як на долоні", — розповідає військовий.

Він говорить, що спали вони лише годину на добу, а їжу їм підвозили у певне місце. На позиції бійці жили, не випускаючи автоматів з рук.

"Під кінець тижня росіяни нас так сильно поливали вогнем, що голови не можна було підняти. Напевно, тоді вони навіть самі повірили, що з нами покінчено. Ну не могли, на їхню думку, люди вижити після тижня таких потужних обстрілів. Та й ми трохи притихли, щоб окупанти подумали, що нарешті вони впоралися зі своїм завданням і змогли розкритися", — розповів "Капелан".

Він зауважив, що росіяни, думаючи, що бійці вже загинули, поводилися вільно, наближалися до позиції відкрито і розмовляли між собою.

"Розібрати, про що вони говорили, було складно. Але з усього було видно, що вони були абсолютно впевнені в тому, що нас уже немає серед живих. Я жестами віддав своїм хлопцям наказ не стріляти без команди. Потрібно було підпустити їх якомога ближче. Коли вони підійшли до нас метрів на двадцять — я встав на повний зріст і випустив у ворогів усю обойму. Усіх вклав наповал. Зізнаюся чесно, що за час війни це був перший випадок, коли я стріляв у людей, фактично бачачи їхні очі", — розповідає Микола Ярошенко.

В цьому крайньому бою Микола Ярошенко дістав поранення. Його ногу і руку посікло уламками касетної міни. Його евакуювали, та після проходження лікування воїн знову повернувся в стрій.

Микола Ярошенко

Днями Микола Ярошенко із позивним "Капелан" отримав нагороду з рук президента. Володимир Зеленський на День сержанта приїжджав до Куп'янська, де особисто вручив Миколі орден "За мужність" 3-го ступеня.

Володимир Зеленський вручив Миколі Ярошенку орден "За мужність" 3-го ступеня.

Нагадаємо, що 20 листопада повідомлялося, що на Донеччині українські десантники змогли захопити одну з важливих позицій на Курахівському напрямку. Вони ліквідували командирів і набрали в полон уцілілих росіян.

Раніше також повідомлялося, що на Покровському напрямку завдяки кмітливості бійців Сил оборони росіян вибили з двох позицій в Новогродівці та Миколаївці.