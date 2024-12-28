Два бойца ВСУ, которые несли оборудование на позиции, в течение 6 часов отбивали штурм россиян

Двое бойцов отправились на позицию, чтобы передать собратьям радиостанции и батарейки. В это время оккупанты пошли на штурм, и украинским защитникам пришлось вступить в бой.

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На одном из участков фронта два бойца Сил обороны вели провели 6-часовой бой с россиянами стрелковым оружием. Им удалось отбить вражеский штурм. Об этом в своем телеграм-канале "Мысли фронтовика" сообщил боец Сил оборона с позывным "Тень".

По его словам, двое бойцов из его бригады отправились на одну из позиций подчиненного подразделения, чтобы передать радиостанции и батарейки. Перед тем, как связь с позицией оборвалась, они сообщили, что у них садятся батареи.

"Ребята добрались до места, но никого там не нашли. Именно в этот момент начались штурмовые действия врага. Бойцы заняли оборону и держали ее в течение шести часов ожесточенных боев. Только с помощью стрелкового оружия они уничтожили 12 оккупантов и 16 ранили", — рассказал военный.

Он добавил, что бойцам вести бой помогли артиллеристы и дронщики, но "основную работу сделали эти двое мужественных мужчин".

Напомним, что 26 декабря сообщалось, что на Кураховском направлении в районе села Зеленовка 2 бойцов смогли захватить в плен 14 россиян.

25 декабря Третья штурмовая бригадапоказала успешную зачистку посадки и взяла в плен целую группу оккупантов в плен на Харьковщине. Позиции россиян накрыли танковые бригады, довершала все пехота.