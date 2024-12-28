Два бійці ЗСУ, які несли обладнання на позиції, протягом 6 годин відбивали штурм росіян

Двоє бійців вирушили на позицію, щоб передати побратимам радіостанції та батарейки. В цей час окупанти пiшли на штурм, і українським захисникам довелося вступити в бій.

Related video

На одній з ділянок фронту два бійці Сил оборони вели провели 6-годинний бій з росіянами стрілецькою зброєю. Їм вдалося відбити ворожий штурм. Про це в своєму телеграм-каналі "Думки фронтовика" повідомив боєць Сил оборона з позивним "Тінь".

За його словами, двоє бійців з його бригади вирушили на одну з позицій підпорядкованого підрозділу, щоб передати радіостанції та батарейки. Перед тим, як зв'язок з позицією обірвався, вони повідомили, що у них сідають батареї.

"Хлопці дісталися місця, але нікого там не знайшли. Саме в цей момент почалися штурмові дії ворога. Бійці зайняли оборону і тримали її протягом шести годин запеклих боїв. Лише за допомогою стрілецької зброї вони знищили 12 окупантів і 16 поранили", — розповів військовий.

Він додав, що бійцям вести бій допомогли артилеристи та дронщики, але "основну роботу зробили ці двоє мужніх чоловіків".

Нагадаємо, що 26 грудня повідомлялося, що на Курахівському напрямку в районі села Зеленівка 2 бійців змогли захопити в полон 14 росіян.

25 грудня Третя штурмова бригада показала успішну зачистку посадки та взяла в полон цілу групу окупантів у полон на Харківщині. Позиції росіян накрили танкові бригади, довершувала все піхота.