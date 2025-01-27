"Шкодять державі": в СБУ відреагували на "заяви" Буданова щодо загрози існування Україні

В ГУР наголосили, що поширення подібної інформації використовується РФ у своїх інтересах та закликали медіа не поширювати чутки.

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Нещодавно деякі засоби масової інформації писали, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді попередив про небезпечні для України наслідки в разі затягування війни у 2025 році. Він нібито зазначив, що якщо до літа не буде серйозних переговорів, далі можуть запуститися "дуже небезпечні процеси для існування України". На публікацію відреагували в ГУР, зазначивши, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата не відповідає дійсності.

У відомстві закликали усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні. Там додали, що окремі політичні діячі можуть перекручувати її у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів.

"Наголошуємо — поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах", — зазначили в ГУР.

Також в управлінні нагадали про продовження збройної війни з Росією. Також у відомстві зазначили, що інформаційний вимір "має критично важливе значення".

Заява Кирила Буданова щодо затягування війни у 2025 році: що відомо

Нагадаємо, нещодавно в деяких ЗМІ зазначали, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на нещодавній закритій зустрічі у Верховній Раді попередив про небезпечні для України наслідки в разі затягування війни у 2025 році. Глава розвідки зазначав, що якщо до літа не буде серйозних переговорів, далі можуть запуститися "дуже небезпечні процеси для існування України".

Публікацію прокоментував народний депутат "Слуг народу" Олег Дунда. Він пояснив, що заява відбувалась за зачиненими дверима, була секретною, тому ніхто не мав права будь-що розголошувати. Нардеп додав, що той, хто поширив цю інформацію повинен відповісти за свої дії.

Нагадаємо, нещодавно президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів щодо повномасштабної війни в Україні. При цьому він зазначив, що у першу чергу хоче улагодити "особливо важливі питання".

Додамо, що Володимира Путіна закликав припинити війну президент США Дональд Трамп. Він зазначив, що не збирається завдавати шкоди Росії.