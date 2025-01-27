"Вредят государству": в СБУ отреагировали на "заявления" Буданова об угрозе существования Украины

В ГУР отметили, что распространение подобной информации используется РФ в своих интересах и призвали медиа не распространять слухи.

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Недавно некоторые средства массовой информации писали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде предупредил об опасных для Украины последствиях в случае затягивания войны в 2025 году. Он якобы отметил, что если до лета не будет серьезных переговоров, дальше могут запуститься "очень опасные процессы для существования Украины". На публикацию отреагировали в ГУР, отметив, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата не соответствует действительности.

В ведомстве призвали всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне. Там добавили, что отдельные политические деятели могут искажать ее в своих интересах, используя для этого журналистов.

"Подчеркиваем — распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах", — отметили в ГУР.

Также в управлении напомнили о продолжении вооруженной войны с Россией. Также в ведомстве отметили, что информационное измерение "имеет критически важное значение".

Заявление Кирилла Буданова о затягивании войны в 2025 году: что известно

Напомним, недавно в некоторых СМИ отмечали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на недавней закрытой встрече в Верховной Раде предупредил об опасных для Украины последствиях в случае затягивания войны в 2025 году. Глава разведки отмечал, что если до лета не будет серьезных переговоров, дальше могут запуститься "очень опасные процессы для существования Украины".

Публикацию прокомментировал народный депутат "Слуг народа" Олег Дунда. Он пояснил, что заявление происходило за закрытыми дверями, было секретным, поэтому никто не имел права что-либо разглашать. Нардеп добавил, что тот, кто распространил эту информацию должен ответить за свои действия.

Напомним, недавно президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по полномасштабной войне в Украине. При этом он отметил, что в первую очередь хочет уладить "особо важные вопросы".

Добавим, что Владимира Путина призвал прекратить войну президент США Дональд Трамп. Он отметил, что не собирается наносить вред России.