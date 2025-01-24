"Калашников" уперше представить новий кулемет РПЛ-7 калібру 7,62 мм: особливості зброї

Російські зброярі, ймовірно, прагнули створити ручний кулемет, орієнтований на завдання ближнього бою і підтримки мобільних підрозділів у ситуаціях, де використання того самого ПКМ є ускладненим. Про це свідчать характеристики нової зброї.

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На міжнародній виставці озброєнь IDEX 2025, яка пройде з 17 по 21 лютого в Абу-Дабі, концерн "Калашников" вперше представить новий легкий кулемет РПЛ-7 зі стрічковим живленням. Ця зброя призначена для ураження живої сили, легких транспортних засобів і неброньованих цілей. Про це 23 січня повідомила пресслужба компанії.

Особливості конструкції

РПЛ-7 використовує стандартні 7,62-мм набої зразка 1943 року, включно зі звичайними набоями зі сталевим сердечником (57-Н-231) і трасувальними (Т-45 або Т-45М). При цьому кулемет демонструє універсальність завдяки можливості встановлення оптичних, нічних і тепловізійних прицілів, а також підтримці додаткових аксесуарів, як-от цілевказівники, ліхтарі та передні рукоятки.

Однією з ключових переваг, на думку розробників, є амбідекстерна конструкція: кулемет підходить як для шульги, так і для правші, що покращує його ергономіку в бойових умовах.

Технічні характеристики

Прицільна дальність стрільби: до 800 м.

Маса без приладдя: не більше 5,5 кг.

Довжина: 1100 мм у бойовому положенні.

Боєкомплект: патронна коробка на 80 патронів.

Зброя також оснащується знімною сошкою, малошумним стрілецьким пристроєм (глушником) і ременем для перенесення, що робить її зручною в експлуатації.

Призначення та переваги

Коментуючи модель, оглядачі Army Recognition зазначають, що РПЛ-7 розроблений для підрозділів підтримки та здатний адаптуватися до різних умов місцевості та бойових операцій. Завдяки сучасним можливостям налаштування та низькій вазі, цей кулемет стане цінним активом у тактичних операціях, що вимагають високої мобільності та швидкої реакції.

Тим часом "Калашников", ймовірно, прагнув створити ручний кулемет, орієнтований на завдання ближнього бою і підтримки мобільних підрозділів у ситуаціях, де використання того ж ПКМ ускладнене. Про це свідчить і тип використовуваних боєприпасів (7,62×39 мм проти 7,62×54 мм у ПКМ), а також менша вага на 2 кг.

Водночас ПКМ, будучи важчим, призначений для триваліших та інтенсивніших бойових операцій, а прицільна дальність стрільби в нього вища (1500 м проти 800 м у РПЛ-7), що робить його кращим для середніх і далеких дистанцій.

Важливо

Боротьба з дронами: "Калашников" випробовує нове обладнання для кулеметів (фото)

Нагадаємо, в серпні минулого року концерн "Калашников" продемонстрував новий 5,45-мм ручний кулемет РПЛ-20 зі стрічковим живленням. Серед ключових особливостей зброї виокремлюються універсальність боєкомплекту і система швидкозмінних стволів, що робить її вкрай гнучкою для використання в різних бойових умовах.