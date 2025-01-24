Калашников впервые представит новый пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм: особенности оружия

Российские оружейники, вероятно, стремились создать ручной пулемет, который ориентирован на задачи ближнего боя и поддержки мобильных подразделений в ситуациях, где использование того же ПКМ затруднительно. Об этом свидетельствуют характеристики нового оружия.

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На международной выставке вооружений IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, концерн "Калашников" впервые представит новый легкий пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием. Это оружие предназначено для поражения живой силы, легких транспортных средств и небронированных целей. Об этом 23 января сообщила пресс-служба компании.

Особенности конструкции

РПЛ-7 использует стандартные 7,62-мм патроны образца 1943 года, включая обычные патроны со стальным сердечником (57-Н-231) и трассирующие (Т-45 или Т-45М). При этом пулемет демонстрирует универсальность благодаря возможности установки оптических, ночных и тепловизионных прицелов, а также поддержке дополнительных аксессуаров, таких как целеуказатели, фонари и передние рукоятки.

Одним из ключевых преимуществ, по мнению разработчиков, является амбидекстерная конструкция: пулемет подходит как для левшей, так и для правшей, что улучшает его эргономику в боевых условиях.

Технические характеристики

Прицельная дальность стрельбы: до 800 м.

Масса без принадлежностей: не более 5,5 кг.

Длина: 1100 мм в боевом положении.

Боекомплект: патронная коробка на 80 патронов.

Оружие также оснащается съемной сошкой, малошумным стрелковым устройством (глушителем) и ремнем для переноски, что делает его удобным в эксплуатации.

Назначение и преимущества

Комментируя модель обозреватели Army Recognition отмечают, что РПЛ-7 разработан для подразделений поддержки и способен адаптироваться к различным условиям местности и боевых операций. Благодаря современным возможностям настройки и низкому весу, этот пулемет станет ценным активом в тактических операциях, требующих высокой мобильности и быстрой реакции.

Между тем "Калашников", вероятно, стремился создать ручной пулемет, который ориентирован на задачи ближнего боя и поддержки мобильных подразделений в ситуациях, где использование того же ПКМ затруднительно. Об этом говорит и тип используемых боеприпасов (7,62×39 мм против 7,62×54 мм у ПКМ), а также меньший вес на 2 кг.

В то же время ПКМ будучи тяжелее, предназначен для более длительных и интенсивных боевых операций, а прицельная дальность стрельбы у него выше (1500 м против 800 м у РПЛ-7), что делает его предпочтительным для средних и дальних дистанций.

Важно

Борьба с дронами: "Калашников" испытывает новое оборудование для пулеметов (фото)

Напомним, в августе прошлого года концерн "Калашников" продемонстрировал новый 5,45-мм ручной пулемет РПЛ-20 с ленточным питанием. Среди ключевых особенностей оружия выделяются универсальность боекомплекта и система быстросменных стволов, что делает его крайне гибким для использования в различных боевых условиях.