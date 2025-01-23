Борьба с дронами: "Калашников" испытывает новое оборудование для пулеметов (фото)

Речь идет о зенитном станке, который предназначен для крепления стрелкового оружия. Устройство должно обеспечивать надежную фиксацию оружия, наведение и поражение малоразмерных БПЛА на дальности до 300 метров.

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Концерн "Калашников" представил инновационное тактическое обеспечение для стрелкового оружия, предназначенное для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Разработка, выполненная в 2024 году, успешно протестирована в боевых условиях в Украине и получила положительные отзывы от российских военнослужащих. Об этом 23 января сообщили обозреватели Army Recognition.

Тактическая опора в виде треноги предназначена для повышения эффективности стрелкового оружия при уничтожении малоразмерных БПЛА на дистанции до 300 метров. Кроме того, тренога может применяться против незащищенного противника на расстоянии до 1000 метров, что делает ее универсальным решением для различных боевых сценариев.

Основные характеристики опоры:

Конструкция: складная телескопическая тренога с регулируемой высотой и подвижным верхним креплением.

Совместимость: возможность установки пулеметов Калашникова (ПКМ, ПКТ), пулемета Дегтярева (ДПМ), а также автоматов типа АК.

Масса: варьируется от 15 до 38 кг в зависимости от модификации.

дополнительные возможности: система позволяет устанавливать оптико-электронные прицельные приспособления, повышающие точность прицеливания.

Зенитный станок для установки стрелкового вооружения Фото: topwar.ru

Отмечается, что тренога была испытана в условиях боевых действий. Тестирования якобы подтвердили эффективность системы при борьбе с БПЛА и ее соответствие тактико-техническим требованиям. По словам военных, данное решение обеспечивает устойчивость оружия и повышает точность огня, особенно при стрельбе по движущимся целям.

"Концерн "Калашников" готов производить эти тактические опоры в тех количествах, которые необходимы российским силовым структурам", — подытожили обозреватели.

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