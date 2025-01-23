Боротьба з дронами: "Калашников" випробовує нове обладнання для кулеметів (фото)

Йдеться про зенітний станок, який призначений для кріплення стрілецької зброї. Пристрій має забезпечувати надійну фіксацію зброї, наведення та ураження малорозмірних БПЛА на дальності до 300 метрів.

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Концерн "Калашников" представив інноваційне тактичне забезпечення для стрілецької зброї, призначене для протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА). Розробка, виконана 2024 року, успішно протестована в бойових умовах в Україні та отримала позитивні відгуки від російських військовослужбовців. Про це 23 січня повідомили оглядачі Army Recognition.

Тактична опора у вигляді триноги призначена для підвищення ефективності стрілецької зброї при знищенні малорозмірних БПЛА на дистанції до 300 метрів. Крім того, тринога може застосовуватися проти незахищеного противника на відстані до 1000 метрів, що робить її універсальним рішенням для різних бойових сценаріїв.

Основні характеристики опори:

Конструкція: складна телескопічна тринога з регульованою висотою і рухомим верхнім кріпленням.

Сумісність: можливість встановлення кулеметів Калашникова (ПКМ, ПКТ), кулемета Дегтярьова (ДПМ), а також автоматів типу АК.

Маса: варіюється від 15 до 38 кг залежно від модифікації.

додаткові можливості: система дає змогу встановлювати оптико-електронні прицільні пристосування, що підвищують точність прицілювання.

Зенітний верстат для встановлення стрілецького озброєння Фото: topwar.ru

Зазначається, що триногу було випробувано в умовах бойових дій. Тестування нібито підтвердили ефективність системи під час боротьби з БПЛА та її відповідність тактико-технічним вимогам. За словами військових, це рішення забезпечує стійкість зброї та підвищує точність вогню, особливо під час стрільби по рухомих цілях.

"Концерн "Калашников" готовий виробляти ці тактичні опори в тих кількостях, які необхідні російським силовим структурам", — підсумували оглядачі.

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