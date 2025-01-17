У РФ створили систему для захисту міських кварталів від БПЛА на основі комплексу "Сфера"

Комплекс нібито здатний ефективно прикривати площу в кілька квадратних кілометрів. Після визначення каналів управління і відеосигналу з дронів система автоматично вмикає РЕБ.

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Челябінський радіозавод "Політ", що входить до холдингу "Ростех", представив комплексну систему зонального радіолокаційного захисту від безпілотників. Розробка нібито успішно пройшла випробування на масових міських заходах. Про це розповів гендиректор заводу Олексій Науменко в інтерв'ю росЗМІ.

За його словами, комплекс здатний ефективно прикривати площу в кілька квадратних кілометрів, а його основою є багатофункціональний модуль виявлення і придушення безпілотних літальних апаратів "Сфера".

Науменко пояснив, що система аналізує канали управління і передавання відеосигналу дронів, після чого вмикає засоби радіоелектронного придушення (РЕБ) в автоматичному або ручному режимі. При цьому в системі немає РЛС, але за бажанням можна синхронізувати її з будь-яким виробом.

Стверджується, що однією з ключових особливостей комплексу є його модульна структура, що дає змогу адаптувати захист під конкретні завдання. Так для кожного замовника можливе налаштування системи, включно зі створенням моделі загроз і вибором обладнання для боротьби з певними типами БПЛА.

Російські джерела пишуть, що система "Сфера-МБ" уже пройшла успішні випробування, проте про конкретні результати тестування не повідомляють. Відомо, що система здатна пригнічувати канали управління безпілотників різних типів, генеруючи радіоперешкоди на різній частоті. При цьому пристрій може бути встановлено як на транспортні засоби, так і стаціонарно.

У листопаді 2023 року вдосконалена версія системи, "Сфера-МБ", успішно пройшла випробування в НДІ Міноборони Росії, її занесли до реєстру рекомендованих виробів для боротьби з дронами.

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Нагадаємо, в Україні фахівці з ЦМТР розробили та кодифікували для Сил оборони детектори дронів "Вітряк М". Причому розробники мають намір покращувати пристрій, підлаштовуючи його під нові умови війни, наприклад, для відстеження дронів на інших частотах.