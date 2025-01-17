В РФ создали систему для защиты городских кварталов от БПЛА на основе комплекса "Сфера"

Комплекс якобы способен эффективно прикрывать площадь в несколько квадратных километров. После определения каналов управления и видеосигнала с дронов система автоматически включает РЭБ.

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Челябинский радиозавод "Полет", входящий в холдинг АИС "Ростеха", представил комплексную систему зональной радиолокационной защиты от беспилотников. Разработка якобы успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях. Об этом рассказал гендиректор "Полета" Алексей Науменко в интервью росСМИ.

По его словам, комплекс способен эффективно прикрывать площадь в несколько квадратных километров, а его основой является многофункциональный модуль обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов "Сфера".

Науменко пояснил, что система анализирует каналы управления и передачи видеосигнала дронов, после чего включает средства радиоэлектронного подавления (РЭБ) в автоматическом или ручном режиме. При этом в системе нет РЛС, но по желанию можно синхронизировать ее с любым изделием.

Утверждается, что одной из ключевых особенностей комплекса является его модульная структура, позволяющая адаптировать защиту под конкретные задачи. Так для каждого заказчика возможна настройка системы, включая создание модели угроз и выбор оборудования для борьбы с определенными типами БПЛА.

Российские источники пишут, что система "Сфера-МБ" уже прошла успешные испытания, однако о конкретных результатах тестирования не сообщается. Известно, что система способна подавлять каналы управления беспилотников различных типов, генерируя радиопомехи на разной частоте. При этом устройство может быть установлено как на транспортные средства, так стационарно.

В ноябре 2023 года усовершенствованная версия системы, "Сфера-МБ", успешно прошла испытания в НИИ Минобороны России и была включена в реестр рекомендованных изделий для борьбы с дронами.

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Напомним, в Украине специалисты из ЦМТР разработали и кодифицировали для Сил обороны детекторы дронов "Ветряк М". Причем разработчики намерены улучшать устройство, подстраивая его под новые условия войны, например, для отслеживания дронов на других частотах.