"Сохранит жизни тысячам": чем особенный украинский детектор дронов "Ветряк М" (фото)

Воинские части уже могут направлять производителям запросы на получение "Ветряка М". Эти приборы скоро смогут автоматически включать средства РЭБ и показывать видео с дронов.

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В Украине специалисты из Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР) разработали и кодифицировали для Сил обороны детекторы дронов "Ветряк М". Устройство запатентовано Министерством обороны Украины и уже готовится к серийному производству. Фокус пообщался с представителем организации, который пожелал не раскрывать свое имя, и расспросил его об особенностях изобретения.

"Ветряк М" — это ручной прибор, который улавливает аналоговые видеосигналы от FPV-дронов и предупреждает бойцов об их приближении двумя способами: звуковым сигналом и светящимся индикатором. Благодаря этому военные имеют время, чтобы отреагировать на угрозы: включить средство подавления или спрятаться.

"Это то, что сейчас безумно важно и сохранит жизни тысячам людей. Мечтаю, чтобы получилось наладить производство в больших масштабах и потребностях страны", — прокомментировал в Telegram известный украинский эксперт по военным технологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш").

Сегодня на украинском рынке много детекторов дронов, одним из первых был "Цукорок". Как отмечают в ЦМТР, "Ветряк М" обнаруживает больше сигналов.

"Если пойдем немножко дальше, то самая главная особенность нашего "Ветряка" — это программное обеспечение, которое работает стабильно. Команда высококвалифицированных инженеров разработала и хардверную, и софтверную составляющую, закладывая в них потенциал развития на будущее", — говорит разработчик.

Детектор дронов "Ветряк М" поможет защитить военных Фото: Центр масштабирования технологических решений

Разработка "Ветряка М" велась согласно стандартам НАТО. Их существуют тысячи, но инженеры в первую очередь руководствовались требованиями к влаго- и пылестойкости, питанию, интерфейсам и программному обеспечению.

"Как один из многих элементов, которые мы закладывали в разработку — это подача команды на управление РЭБ. Это как первый пазл большей системы, скажем так, — поделился представитель команды, — Из-за того, что мы руководствуемся стандартами НАТО, вся наша элементная база — это компоненты, которые мы можем получить в Европе или Америке, а не в Китае".

Патентованием детектора занимались специалисты Генерального управления военной юстиции, разработчики, фактически, лишь предоставили необходимую информацию. Сейчас патент принадлежит Минобороны, которое готовит документальную базу, чтобы предоставлять лицензии на производства различным предприятиям. Сложнее было кодифицировать изделие, потому что этот процесс занимает много времени. В конце концов, код и патент ЦМТР получил почти одновременно.

Масштабы серийного производства этих приборов будут зависеть от того, какую потребность в них сформируют в Силах обороны, от скорости предоставления лицензии, а также от времени подготовки производителей и их логистических возможностей.

"Сейчас мы передали ограниченное количество образцов для тестирования бригадам, чтобы получить обратную связь и внести изменения при необходимости. Любая воинская часть может направить нам запрос для получения детекторов. Более масштабное поступление в войска зависит от действий Министерства обороны Украины. Уже готова основа, которая позволит предоставлять предприятиям лицензии на изготовление нашего средства, участвовать в централизованных и децентрализованных закупках благотворительным фондам, воинским частям. Таким будет механизм", — сообщили в ЦМТР.

Детектор дронов "Ветряк М" проверен в боевых условиях Фото: Центр масштабирования технологических решений

Разработчики уже готовятся модифицировать "Ветряк М", подстраивая его под новые условия войны, например, для отслеживания дронов на других частотах. Однако для получения дополнительных возможностей военным придется получить новые устройства.

"Это будет отдельное средство. Модификация, над которой мы уже работаем. Мы не обманем физику, есть же элементная база, которая работает. Мы сможем обновить программное обеспечение, если понадобятся изменения в нем. Если же это модификации, требующие изменений в "железе", то это будет отдельный девайс", — пояснили изобретатели.

Сергей Бескрестнов ("Флеш") в своем посте предложил добавить видеовыход в "Ветряк М", чтобы бойцы могли видеть видео, которое передает беспилотник. Представитель ЦМТР говорит, что такая модификация тоже будет, уже проводятся последние тесты "прошивок". Она позволит подключать детектор к монитору, если он имеет соответствующий разъем.

"Готовим программное обеспечение, в котором будет специальный режим. Мы сохраняем возможность, как и раньше, стабильно работать в автоматическом режиме, но будет также возможность просматривать видео. Уже есть опытные образцы", — анонсировали специалисты.

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