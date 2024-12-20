Украина использует против России сверхсекретные американские дроны, — Forbes

Беспилотники Phoenix Ghost поставляются в Украину уже почти два года, но до сих пор нет никаких подтвержденных фото или видео их использования на поле боя. Перед отправкой в Украину с них стирают все отпечатки пальцев работников, которые их производили.

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Украина получила от США более 5 тысяч беспилотников Phoenix Ghost, информация о которых держится в чрезвычайном секрете, однако журналистам Forbes заглянуть за завесу секретности, пишет УНИАН со ссылкой на статью Forbes.

Место изготовления этих дронов до недавнего времени хранилось в тайне, а перед отправкой в Украину с них стирают все отпечатки пальцев, чтобы не подвергать работников предприятия опасности мести со стороны россиян.

Теперь уже известно, что производит эти дроны американский оборонный подрядчик Aevex, чья фабрика расположена в городе Тампа, штат Флорида.

Журналисты также выяснили, что Phoenix Ghost — это не модель, а целая программа беспилотников, в рамках которой производится несколько разновидностей. Журналистам показали четыре беспилотника, но есть еще другие, которые пока остаются секретными.

В начале 2022 года Пентагон искал беспилотники, чтобы быстро предоставить Украине. Тогда Aevex объединилась с компанией Tribe Aerospace, которая уже имела небольшое производство в Тампе. Так и возникла программа Phoenix Ghost, в рамках которой американцы пытались создать максимально дешевый ударный дрон.

"Это был сумасшедший период тяжелой работы и быстрого создания прототипов. Мы не спали по 24 или 48 часов, переходя от одного события к следующему", — сказал Forbes соучредитель Tribe Aerospace Джо Регистр.

Американцы одновременно поставляли дроны в Украину и работали над их усовершенствованием, пытаясь сделать их более тихими и менее заметными для радаров.

Модель под названием Dagger ("Кинжал") хорошо показала себя в Украине. Даже в тех случаях, когда россияне его сбивали, беспилотник все равно приносил пользу. Ведь его стоимость составляла всего 49 000 долларов, что меньше значительно более дорогой ракеты ПВО, которую на него тратят россияне. По подсчетам производителя, сбивание одного Dagger стоило россиянам около 500 000 долларов.

Когда Украина начала самостоятельно производить сотни тысяч маленьких ударных дронов, Dagger больше не был нужен. Поэтому Aevex перешел к производству большей версии с большим радиусом действия под названием Disruptor, базовая версия которого стоит 69 000 долларов, и более сложного его "двоюродного брата" под названием Dominator, который имеет большую грузоподъемность и гибкость для переноски оборудования для наблюдения.

Дрон Доминатор Фото: Скриншот

Эти дроны не такие поворотливые, как меньшие или более дорогие аналоги, но они могут брать на борт много взрывчатки и эффективно поражать важные неподвижные цели, например склады топлива и взрывчатки.

Беспилотники и умная пневматическая пусковая установка разработаны для упаковки в ящики, достаточно маленькие, чтобы поместиться в фургоны Mercedes Sprinter, которые украинцы обычно используют для перевозки снаряжения по полю боя.

Инженеры Aevex гордятся скоростью, с которой они способны вносить изменения в систему, чтобы реагировать на российские контрмеры, и работой, которую они провели, чтобы облегчить сборку дронов. Их модифицировали, чтобы в холодные зимние ночи солдаты могли собирать их, не снимая перчаток. Чтобы собрать Disruptor, нужно всего пять минут. Это помогает быстро поднимать беспилотники в воздух, что минимизирует риск обнаружения операторов российскими войсками.

Сейчас компания стремится продолжать помогать Украине: в комплекте с беспилотниками они передают украинским военным нагревательные палочки, сигареты и грелки для рук зимой.

Напомним, 17-летний программист Дмитрий Лапко разработал систему навигации, которая позволяет беспилотнику автономно ориентироваться в городском пространстве.